İbadet ve oruçla geçirilen Ramazan ayı bugün sona eriyor ve bayram için artık saatler kaldı. 2021 yılında Ramazan Bayramı'nın 1. günü 13 Mayıs Perşembe olacak ve bayram 15 Mayıs Cumartesi günü bitecek. Bu mübarek günde okunacak dualar ve yapılacak ibadetler merak ediliyor. Peki, arefe günü duası nedir? Arefe günü nasıl dua etmeliyiz? Arefe günü neler yapılmalıdır? İşte dini bilgiler...
OKUNACAK DUALAR
Resûl-i Ekrem Efendimiz arife gecesinde şu duayı okuyana Cenâb-ı Hak istediğini vereceğini buyurmuştur.
"Sübhânellezi fi's-semâvâti arşuhu. Sübhanellezi fi'n-nâri sultânühu. Sübhanellezi fi'l-kubûri kadâuhu. Sübhanellezi fi'l-hevâi rûhuhu. Sübhânellezi raa's-semâe bigayri amedin. Sübhânellezi vadaa'l-arda. Sübhânellezi lâ melcee illâ ileyhi."
PEYGAMBERİMİZİN ARİFE GÜNÜ DUASI
İmam-ı Tirmizi, Resûl-i Ekrem Efendimiz'in, "Duanın hayırlısı arife günü yapılan duadır." buyurarak Peygamberlerin arife günü duasını şöyle okuduğunu haber verir:
"Lâ ilâhe illâllahü hüve lehü'l-hamdü ve hüve alâ küli şey'in kadir."
İSTİĞFAR DUASI OKUNUŞU
"Estağfirullah. Estağfirullah. Estağfirullahe'l-azîm el-kerîm, ellezî lâ ilâhe illâ hüve'l-hayyü'l-kayyûmü ve etûbü ileyhi, tevbete abdin zâlimin li-nefsihî, lâ yemlikü li-nefsihî mevten velâ hayâten velâ nüşûrâ. Ve es-elühü't-tevbete ve'l-mağfirete ve'l-hidâyete lenâ, innehû, hüve't-tevvâbü'r-rahîm."