Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 12.05.2021 18:59
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 12.05.2021 18:59
    ABONE OL

    nedir? ? Arefe günü neler yapılmalıdır?

    İslam alemi bugün arefe günü ibadet ve dualarla geçirecek. İslam alemi için son derece önemli olan Ramazan Bayramı için geri sayım başladı. 12 Mayıs Çarşamba günü yani bugün Ramazan Bayramı'nın arefe günü İslam alemi tarafından idrak ediliyor. Bu önemli günde okunacak dualar merak konusu oluyor. Peki, nedir? ? Arefe günü neler yapılmalıdır? İşte merak edilenler...

    Arefe günü neler yapılmalıdır?

    İbadet ve oruçla geçirilen Ramazan ayı bugün sona eriyor ve bayram için artık saatler kaldı. 2021 yılında Ramazan Bayramı'nın 1. günü 13 Mayıs Perşembe olacak ve bayram 15 Mayıs Cumartesi günü bitecek. Bu mübarek günde okunacak dualar ve yapılacak ibadetler merak ediliyor. Peki, arefe günü duası nedir? Arefe günü nasıl dua etmeliyiz? Arefe günü neler yapılmalıdır? İşte dini bilgiler...

    OKUNACAK DUALAR

    Resûl-i Ekrem Efendimiz arife gecesinde şu duayı okuyana Cenâb-ı Hak istediğini vereceğini buyurmuştur.

    "Sübhânellezi fi's-semâvâti arşuhu. Sübhanellezi fi'n-nâri sultânühu. Sübhanellezi fi'l-kubûri kadâuhu. Sübhanellezi fi'l-hevâi rûhuhu. Sübhânellezi raa's-semâe bigayri amedin. Sübhânellezi vadaa'l-arda. Sübhânellezi lâ melcee illâ ileyhi."

    PEYGAMBERİMİZİN ARİFE GÜNÜ DUASI

    İmam-ı Tirmizi, Resûl-i Ekrem Efendimiz'in, "Duanın hayırlısı arife günü yapılan duadır." buyurarak Peygamberlerin arife günü duasını şöyle okuduğunu haber verir:

    "Lâ ilâhe illâllahü hüve lehü'l-hamdü ve hüve alâ küli şey'in kadir."

    İSTİĞFAR DUASI OKUNUŞU

    "Estağfirullah. Estağfirullah. Estağfirullahe'l-azîm el-kerîm, ellezî lâ ilâhe illâ hüve'l-hayyü'l-kayyûmü ve etûbü ileyhi, tevbete abdin zâlimin li-nefsihî, lâ yemlikü li-nefsihî mevten velâ hayâten velâ nüşûrâ. Ve es-elühü't-tevbete ve'l-mağfirete ve'l-hidâyete lenâ, innehû, hüve't-tevvâbü'r-rahîm."

        İHLAS SURESİ OKUNUŞU

        Bismillahirrahmânirrahîm.
        1- Kul hüvellâhü ehad
        2- Allâhüssamed
        3- Lem yelid ve lem yûled
        4- Ve lem yekün lehû küfüven ehad

        Peygamberimiz buyurdu ki: Arefe gününe hürmet ediniz! Çünkü Allah Teâlâ'nın kıymet verdiği bir gündür. Arefe gecesi ibadet edenler Cehennemden azad olur.

        Arefe günü ibadet edenlerin iki senelik günahları affolur. Biri geçmiş senenin, diğeri gelecek senenin günahıdır. Arefe günü bin ihlas okuyanın bütün günahları affolur ve her duası kabul olur. Hepsini besmele ile okumalıdır.

        AREFE GÜNÜ ÇEKİLECEK ZİKİRLER

        Arefe Günü Müslümanlar verilen şu 4 zikri çekebilirler.
        1. İhlâs Suresi
        2. La ilahe illellahü vahdehü la şerike leh, Lehül mülkü ve lehül hamdü ve hüve ala külli şey`in kadir.
        3. Allahümme salli ala Muhammedin ve enzilhül muk`adel mükarrebe ındeke yevmel kıyameh.
        4. La ilahe illellahü vahdehü la şerike leh, Lehül mülkü ve lehül hamdü biyedihil hâyrû vehüve alâ külli şey'in kadîr.

            AREFE GÜNÜ NAMAZLARI NELERDİR?

            İkindi namazını kıldıktan ve Arefe Duasına başlamadan önce göğün altında iki rekat namaz kılmalı ve Hak Teala'nın huzurunda günahlarını itiraf ederek ikrar etmelidir. Böylece Arafat sevabına nail olsun ve günahları bağışlansın.

            TÖVBE NAMAZI NASIL KILINIR?

            Normal namaz gibi kılınır. Fatiha'dan sonra belirli bir sureyi okuma şartı yoktur. Ama bilenler, dua, tevbe ve istiğfar ayetlerini okuyabilirler. En az iki rekât kılınabileceği gibi, kişinin gönlünün rahatlayıp tatmin olduğu miktar kadar da kılınabilir.
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            İslam İşbirliği Teşkilatı toplandı! Filistin...
            Haberler Güncel Arefe günü duası nedir? Arefe günü nasıl dua etmeliyiz? Arefe günü neler yapılmalıdır?