12 Mayıs bugün arefe mi? Arefe günü yarım gün mü tam gün mü? Arefe günü tatil mi?

12 Mayıs bugün arefe mi? Aree günü yarım gün mü tam gün mü? Arefe gününün tatil olup olmadığı en çok merak edilen konulardan biris oldu. Mübarek Ramazan Bayramı bu yıl 13-14-15 Mayıs tarihlerinde idrak ediliyor. Bayramda 3 günlük bir resmi tatil olacak. Peki arefe günü yarım gün mü tam gün mü?