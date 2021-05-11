12 Mayıs bugün arefe mi? Arefe günü yarım gün mü tam gün mü? Arefe günü tatil mi?

12 Mayıs bugün arefe mi? Aree günü yarım gün mü tam gün mü? Arefe gününün tatil olup olmadığı en çok merak edilen konulardan biris oldu. Mübarek Ramazan Bayramı bu yıl 13-14-15 Mayıs tarihlerinde idrak ediliyor. Bayramda 3 günlük bir resmi tatil olacak. Peki arefe günü yarım gün mü tam gün mü?
12 MAYIS BUGÜN AREFE Mİ?
12 Mayıs tarihi bu yıl Ramazan Bayramı öncesi arefeye denk gelmektedir.
AREFE GÜNÜ YARIM GÜN MÜ?
Arefe günü yarım gün resmi tatil olmaktadır. Böylelikle tatil süresi 3,5 güne çıkmıştır.
AREFE GÜNÜ HANGİ İBADETLER YAPILMALI?
1. Arefe gününün sabah namazının farzından sonra teşrik tekbirleri getirilmeye başlanmalıdır.
2. Arefe günü oruç tutulmalıdır.
3. Arefe gününe hürmet edilmeli, günaha girmemeye dikkat edilmelidir.
4. Arefe günü çok dua ve istiğfar edilmelidir.
5. Arefe günü 1000 âdet İhlas-ı şerif okunması iyi olur.
İşte arefe günü okunacak dualar ve çekilecek zikirler;
Resûl-i Ekrem Efendimiz arife gecesinde şu duayı okuyana Cenâb-ı Hak istediğini vereceğini buyurmuştur.
"Sübhânellezi fi's-semâvâti arşuhu. Sübhanellezi fi'n-nâri sultânühu. Sübhanellezi fi'l-kubûri kadâuhu. Sübhanellezi fi'l-hevâi rûhuhu. Sübhânellezi raa's-semâe bigayri amedin. Sübhânellezi vadaa'l-arda. Sübhânellezi lâ melcee illâ ileyhi."