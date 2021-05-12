Avrupa İlaç Ajansı (EMA) yetkilileri, COVID-19 salgını ve aşılamalar hakkında basın toplantısı düzenleyerek son durum hakkında bilgi verdi.
EMA'nın aşı stratejisinden sorumlu Marco Cavaleri, varyantlara dair verileri incelemeye devam ettiklerini, Avrupa Birliği (AB) içinde kullanılan aşılardan "en azından mRNA aşılarının" Hindistan varyantına karşı etkili olduğunu gördüklerini söyledi.
"GENEL OLARAK AŞILARIN ETKİLİ OLACAĞINA İNANIYORUZ"
Cavaleri, bu aşıların varyanta karşı yeterli korumayı sağlayacağını belirterek, "Viral vektör aşılarının da etkili olacağını düşünüyoruz. AstraZeneca aşısının kullanıldığı Hindistan'daki gerçek zamanlı verilerden daha fazla kanıt elde etmeyi umuyoruz" dedi.
AstraZeneca aşısının da Hindistan varyantına karış ne kadar etkili olduğunu bu sayede tam olarak anlayabileceklerini vurgulayan Cavaleri, "Genel olarak aşıların bu varyanta karşı etkili olacağına inanıyoruz" açıklamasını yaptı.