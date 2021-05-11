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    Kripto para vurguncusu 'i bulana 50 bin euro ödül

    Son dakika haberi! Türkiye'de kurduğu kripto para şirketi THODEX üzerinden çok sayıda kişiyi milyonlarca dolar dolandırıp 'a kaçan 'in yakalanması için çalışma ve girişimler sürüyor. Özer'in yakalanma sürecinde sivil destek de alınması için kaçtığı ülkede bulanlara 50 bin euro para ödülü verileceği açıklandı.

    Kripto Faruk'u bulana ödül verilecek

    THODEX şirketi üzerinden çok sayıda kişiyi milyon dolarlarca dolandırıp Arnavutluk'a kaçan Faruk Fatih Özer'in yakalanması çalışmaları sürüyor. Arnavutluk emniyetinin Thodex para borsası kurucusu Faruk Fatih Özer'i ihbar edene veya kayda değer bir bilgi verene 50 bin Euro para ödülü vereceği öğrenildi.


    FARUK FATİH ÖZER'İ BULANA 50 BİN EURO ÖDÜL
    Firari Thodex para borsası kurucusu Faruk Fatih Özer'in arama çalışmaları yeni bir boyut kazandı. Arnavutluk'ta Tiran merkezli yürütülen operasyonlarda Arnavutluk Emniyetinin bütün ihbarları değerlendirdiği, kriptocu Faruk'un yakalanması yönünde önemli bir bilgi verene 50 bin Euro para ödülü vereceği öğrenildi.


    Faruk Özer'in Mafya bağlantısına ilişkin yeni bilgiler de ortaya çıktı. Özer'i ülkenin iş dünyasında gıda ürünleri tedarikçisi bir firma sahibi ailenin himayesinde korunduğu ortaya çıktı.


        Turizm ve Gıda ürünleri tedarikçisi bir firma sahibinin oğluyla birlikte hareket ettiği belirtildi. Thodex vurgununda Özer'i kaçış sürecinde otele yerleştiren ve otelden alan kişilerin kimlikleri ortaya çıktı. Son yapılan operasyonda Özer'i otele yerleştiren kişinin Altjan Canaj adında bir Arnavutluk vatandaşı olduğu ortaya çıktı.

        ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
        Bu şüpheli gözaltına alındı. Sabah'ın haberine göre, şüpheli ifadesinde Faruk Özer'in büyük bir dolandırıcı olduğunu öğrendikten sonra arkadaşı Edevaldo Haxhiu ile görüştüğünü daha sonra ise korkup saklandığını söyledi.

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