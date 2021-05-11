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    • 11.05.2021 15:07
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    'nda yakalandı! Rüşvet vererek yaptırdığı sahte pasaportla 24 kez ülkeye giriş yapmış!

    ’nda bir garip olay yaşandı. ’da 20 bin dolar rüşvet vererek '' adına aldığı pasaportla 'ye giriş yapan Türk vatandaşı H.T. ülkeye 25. Kez girişinde yakalandı.

    İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü'ne bağlı pasaport polisi, İran'dan Türkiye'ye gelen ve İran uyruklu Hamid Namıan adına düzenlenmiş pasaportu bulunan kişiden şüphelendi.

    Sahte pasaportla 24 kez ülkeye giriş yapmış!

    Pasaport kontrolü sırasında yolcudan maskesini indirmesini isteyen polis, Namıan'ın İranlı olmadığından şüphelendi. Bunun üzerine şüpheli, parmak izi kontrolüne götürüldü.

    Yapılan kontrollerde Hamid Namıan'ın aslında Türkiye'de uyuşturucu ticareti suçlarından hakkında arama kararı olan Türk vatandaşı H.T. olduğu anlaşıldı.

        Gözaltına alınan H.T.'nin polise verdiği ilk ifadede, 20 bin dolar rüşvet vererek pasaportu İran makamlarından aldığını ve 24 kez aynı pasaportla Türkiye'ye giriş çıkış yaptığını söylediği öğrenildi.

        İfadenin ardından adliyeye sevk edilen H.T. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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