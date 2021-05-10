Son dakika: İstanbul barajlarındaki son durum ne? İşte güncel su seviyesi...

İstanbul'a su sağlayan barajların seviyesi yüzde 78,36 olarak ölçüldü.
Su miktarı Istrancalar'da yüzde 52,73, Terkos'ta yüzde 79,51, Sazlıdere'de yüzde 43,24, Alibey'de yüzde 61,95, Büyükçekmece'de yüzde 76,03, Ömerli'de yüzde 89,04, Darlık'ta yüzde 95,23, Elmalı'da yüzde 91,29, Kazandere'de yüzde 72,67 ve Pabuçdere'de yüzde 72,28 olarak kaydedildi.
Kente su sağlayan baraj ve göletler, 868 milyon 683 bin metreküp su biriktirme hacmine sahipken, su miktarı bugün itibarıyla 680,71 milyon metreküp seviyesinde bulunuyor.
Barajlarda 2021 yılı içerisinde ölçülen yağış miktarı ise 424,71 milyon metreküp oldu.
İstanbul'da ortalama günlük 2,9 milyon metreküp su tüketilirken dün itibarıyla şehre verilen su miktarı 2 milyon 855 bin metreküp oldu.
İstanbul'a su sağlayan Melen ve Yeşilçay regülatörlerinden 1 Ocak'tan bugüne kadar 262,30 milyon metreküp su alındı.