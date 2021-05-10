Son dakika: İstanbul barajlarındaki son durum ne? İşte güncel su seviyesi...

Kente su sağlayan baraj ve göletler, 868 milyon 683 bin metreküp su biriktirme hacmine sahipken, su miktarı bugün itibarıyla 680,71 milyon metreküp seviyesinde bulunuyor.

Barajlarda 2021 yılı içerisinde ölçülen yağış miktarı ise 424,71 milyon metreküp oldu.