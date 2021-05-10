Tesla'nın sahibi Elon Musk, Dogecoin'i yükseltmek için kendini "Dogefather" olarak ilan etti. Yaklaşık 1.5 milyar dolarlık Dogecoin aldığını söyledi. Kripto paranın değeri, yükseldikçe yükseldi.
Şirketin değeri, tam 90 milyar doları geçti. Gözler, önceki gece NBC'de yayınlanan 'Saturday Night Live' çevrildi. Programda sunuculuk yapan Musk'ın, "Doge" ile ilgili söyleyecekleri merak edildi. Programa katılan ve Anneler Günü hediyesi için heyecanlı olduğunu ifade eden ünlü işadamının annesi Maye Musk, oğluna "Umarım hediyem Dogecoin değildir" dedi.
Oğlu da "Bu konuda şüphen olmasın" deyince rüzgar ters esti. Musk, daha sonra kripto uzmanı Lloyd Ostertag rolüyle ekrana gelip "Dogecoin Ay'a gidiyor" dese de satışları engelleyemedi.