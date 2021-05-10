Şirketin değeri, tam 90 milyar doları geçti. Gözler, önceki gece NBC'de yayınlanan 'Saturday Night Live' çevrildi. Programda sunuculuk yapan Musk'ın, "Doge" ile ilgili söyleyecekleri merak edildi. Programa katılan ve Anneler Günü hediyesi için heyecanlı olduğunu ifade eden ünlü işadamının annesi Maye Musk, oğluna "Umarım hediyem Dogecoin değildir" dedi.