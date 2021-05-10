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    • 10.05.2021 08:27
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    2021 ne zaman başlıyor? ? Bayramın 1.,2.,3. günleri...

    Gündemde ' hangi gün başlıyor 2021?' Sorusu sabah saatlerinden itibaren merak edilip araştırılıyor. Ramazan ayının son günleri idrak edilirken bayram için heyecanlı bekleyiş başladı. Bilindiği üzere, Ramazan Bayramı'nın tam kapanma dönemine denk gelmesiyle bayram tatili kamu çalışanları için 9 güne çıkarıldı. Bayram haftasına girdiğimiz şu günlerde bayram tatilinin hangi gün başlayacağı da merak konusu oldu. Peki, Ramazan Bayramı ne zaman 2021? Resmi tatil hangi gün başlıyor? Arefe günü ne zaman, hangi gün? ? İşte tüm merak edilen soruların cevabı!

    takvim.com.tr
    Bayram tatili hangi gün? Ramazan Bayramı ne zaman 2021?

    Ramazan Bayramı ne zaman başlıyor? 2021 bayram tatili hangi gün? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Her yıl resmi tatiller yakından takip ediliyor ve bunlardan biri de Ramazan Bayramı tatili oluyor. Peki bu yıl hangi güne ve tarihe denk geliyor, resmi tatil hangi gün başlıyor? Arefe günü ne zaman, hangi gün? Bayramın 1. günü ayın kaçında? İşte tüm merak edilen soruların cevabı!

    RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

    Ramazan ayı bu yıl nisan ve mayıs aylarında idrak edilecek. Ramazan Bayramı arefe günü 12 Mayıs Çarşamba gününe denk geliyor. Müslümanlar bayrama kadar farz olan oruç ibadetini yerine getirecekler. 12 Mayıs'ta Ramazan Bayramı arefesinde son oruç tutulacak.



    Ramazan Bayramı 1. gün: 13 Mayıs Perşembe

    Ramazan Bayramı 2. gün 14 Mayıs Cuma

    Ramazan Bayramı 3. gün 15 Mayıs Cumartesi

        9 GÜNLÜK BAYRAM TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

        Ramazan Bayramı tatilinin 9 gün olması kararlaştırıldı. Kamu çalışanları bayram tatili haftasına denk gelen 10-11 Mayıs'ta tam gün 12 Mayıs'ta ise yarım gün idari izinli olacak. Böylelikle bayram tatili 9 gün olacak.

        RAMAZAN AYINDA HANGİ İBADETLER YAPILIR?

        Ramazanda ilk yapılması gereken ibadet oruç tutmaktır. Ayrıca Ramazan ayı boyunca teravih namazı kılınmaktadır. Kuran okuyup, dua etmek de Ramazan ayında yapılacak ibadet arasında yer almaktadır.

        Ramazanda sahur ve iftar yapmak da bir ibadet sayılmaktadır. Ayrıca bol bol tesbih çekilebilir.
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        Haberler Güncel Bayram tatili hangi gün? 2021 Ramazan Bayramı ne zaman başlıyor? Arefe günü resmi tatil mi? Bayramın 1.,2.,3. günleri...