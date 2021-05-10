Ramazan Bayramı ne zaman başlıyor? 2021 bayram tatili hangi gün? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Her yıl resmi tatiller yakından takip ediliyor ve bunlardan biri de Ramazan Bayramı tatili oluyor. Peki bu yıl hangi güne ve tarihe denk geliyor, resmi tatil hangi gün başlıyor? Arefe günü ne zaman, hangi gün? Bayramın 1. günü ayın kaçında? İşte tüm merak edilen soruların cevabı!
RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Ramazan ayı bu yıl nisan ve mayıs aylarında idrak edilecek. Ramazan Bayramı arefe günü 12 Mayıs Çarşamba gününe denk geliyor. Müslümanlar bayrama kadar farz olan oruç ibadetini yerine getirecekler. 12 Mayıs'ta Ramazan Bayramı arefesinde son oruç tutulacak.
Ramazan Bayramı 1. gün: 13 Mayıs Perşembe
Ramazan Bayramı 2. gün 14 Mayıs Cuma
Ramazan Bayramı 3. gün 15 Mayıs Cumartesi