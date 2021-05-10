Bayram haftası geldi çattı. Ramazan Bayramı tatilinin başlayacak olması nedeniyle gözler kamu kurumlarına çevrildi. Kamu kurumlarında çalışan personeller 9 gün izinl sayılacak. Bu noktada, Ramazan Bayramı tatili hangi gün? Sorusu sıklıkla araştırılmaya başlandı. Peki, 10 Mayıs (Bugün) resmi tatil mi 2021? Ramazan Bayramı tatili hangi gün? Bugün banka, vergi daireleri, PTT açık mı? İşte merak edilenler!
10 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?
9 gün bayram tatili, 8 Mayıs Cumartesi günü başlayıp 16 Mayıs tarihine kadar devam edecek. Kamu personelleri 10-11 Mayıs'ta tam gün, 12 Mayıs'ta yarım gün idari izinli olacak.
Ramazan Bayramı Arifesi- 12 Mayıs Çarşamba
Ramazan Bayramı 1. Gün- 13 Mayıs Perşembe
Ramazan Bayramı 2. Gün- 14 Mayıs Cuma
Ramazan Bayramı 3. Gün- 15 Mayıs Cumartesi
Ramazan Bayramı tatilinin 9 gün olması kararlaştırıldı. Kamu çalışanları bayram tatili haftasına denk gelen 10-11 Mayıs'ta tam gün 12 Mayıs'ta ise yarım gün idari izinli olacak. Böylelikle bayram tatili 9 gün olacak.
10 MAYIS'TA PTT AÇIK MI?
Tam kapanma kapsamın ilan edilen sokağa çıkma yasağında PTT'nin açık olacağı yayınlanan genelge ile belirlendi.
" Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler (Havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, karayolları, huzurevleri, yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri, PTT vb.), buralarda çalışanlar ile ibadethanelerdeki din görevlileri, Acil Çağrı Merkezleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri, İl/İlçe Salgın Denetim Merkezleri, Göç İdaresi, Kızılay, AFAD ve afet kapsamındaki faaliyetlerde görevli olanlar ve gönüllü olarak görev verilenler, cemevlerinin dede ve görevlileri"