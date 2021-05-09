Yasaklar uzadı mı? Yasaklar 19 Mayıs'ta mı bitiyor? Tam kapanma yasaklar ne zaman bitiyor?

Yasaklar uzadı mı? Yasaklar ne zaman bitiyor? Tam kapanma döneminde son haftaya girilmesiyle birlikte yasakların uzama ihtimali de gündeme geldi. 19 Mayıs'ın resmi tatil olması nedeniyle yasakların uzatılabileceğine yönelik iddialar ortaya atılmıştı. Peki yasaklar uzadı mı?
YASAKLAR UZADI MI?
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, katıldığı bir televizyon programında merak edilen soruya yanıt verdi.
Bakan Soylu'nun açıklamaları şu şekilde:
Aldığımız 4 ana paradigmamız devam ediyor. Derdimiz şu, önümüzde Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı var. İnsanların virüsü birbirine geçirebilecekleri çok riskli bir dönem yaz dönemi.
Tarım için çok önemli bir dönemdeyiz. Tarımı devam ettirmemiz lazım. İhracat rakamlarımız yükseliyor, bunu devam ettirmeliyiz. Ayrıca turizm dönemine giriyoruz. Esnaftan tutun tüm hizmet sektörü çok büyük fedakarlık ortaya koyuyor. Halkımız büyük bir fedakarlık ortaya koyuyor bu anlamda müteşekkiriz.
Tam kapanmanın etkilerini bugünden itibaren göreceğiz. Rakamların 22 bin civarına düşmesi, doğru gittiğimizin bir göstergesidir. Halkımız büyük bir fedakarlık ortaya koyuyor bu anlamda müteşekkiriz. Halkımız da bu süreçte yalnız bırakılmadı. Vefa Sosyal Destek grubu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız gereken yardımları yaptı.