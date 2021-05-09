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    • 09.05.2021 19:35
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    ? Yasaklar 19 Mayıs'ta mı bitiyor? Tam kapanma ?

    ? Tam kapanmanın 19 Mayıs resmi tatiline uzama ihtimali son günlerde sosyal medyanın gündeminde yer alan konulardan birisi oldu. sorusu sık sık araştırılıyor. Günlük koronavirüs vaka sayılarına göre yasakların uzatılabileceği konuşuluyor. Peki yasaklar uzadı mı? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Yasaklar uzadı mı? Yasaklar 19 Mayıs'ta mı bitiyor? Tam kapanma yasaklar ne zaman bitiyor?

    Yasaklar uzadı mı? Yasaklar ne zaman bitiyor? Tam kapanma döneminde son haftaya girilmesiyle birlikte yasakların uzama ihtimali de gündeme geldi. 19 Mayıs'ın resmi tatil olması nedeniyle yasakların uzatılabileceğine yönelik iddialar ortaya atılmıştı. Peki yasaklar uzadı mı?

    YASAKLAR UZADI MI?

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, katıldığı bir televizyon programında merak edilen soruya yanıt verdi.

    Bakan Soylu'nun açıklamaları şu şekilde:

    Aldığımız 4 ana paradigmamız devam ediyor. Derdimiz şu, önümüzde Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı var. İnsanların virüsü birbirine geçirebilecekleri çok riskli bir dönem yaz dönemi.

    Tarım için çok önemli bir dönemdeyiz. Tarımı devam ettirmemiz lazım. İhracat rakamlarımız yükseliyor, bunu devam ettirmeliyiz. Ayrıca turizm dönemine giriyoruz. Esnaftan tutun tüm hizmet sektörü çok büyük fedakarlık ortaya koyuyor. Halkımız büyük bir fedakarlık ortaya koyuyor bu anlamda müteşekkiriz.

    Tam kapanmanın etkilerini bugünden itibaren göreceğiz. Rakamların 22 bin civarına düşmesi, doğru gittiğimizin bir göstergesidir. Halkımız büyük bir fedakarlık ortaya koyuyor bu anlamda müteşekkiriz. Halkımız da bu süreçte yalnız bırakılmadı. Vefa Sosyal Destek grubu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız gereken yardımları yaptı.

        Bizim 19 Mayıs ile ilgili bir değerlendirmemiz yok, tabii bugün itibarıyla. Biz hükümet olarak şunu görmek istiyoruz; uykusuzluktan gözlerim acıyor arkadaşlarımız işlerini çok iyi yapabilsin diye. Yüzlerce binlerce taleple karşı karşıyayız. Biz mümkün olduğunca bu işi bitirelim, bir daha bu işlerle karşılaşmayalım düşüncesi içindeyiz.

        17 Mayıs'ta elde edeceğimiz rakamlar, o gün kabinenin ve Bilim Kurulu'nun alacağı kararlarla yolumuzu belirleyeceğiz. Tekrar kayıplarımız olmasın diye hep beraber büyük bir fedakarlığı ortaya koyacağız. Sağlık Bakanımız da bir açıklama yaptı Sinovac ile 100 milyon anlaşma yapıldığını söyledi, bir taraftan Biontech var, bir taraftan Rusya'nın aşısı var. Türkiye aşı anlamda elinden gelen bütün gayreti ortaya koyuyor.
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        Haberler Güncel Yasaklar uzadı mı? Yasaklar 19 Mayıs'ta mı bitiyor? Tam kapanma yasaklar ne zaman bitiyor?