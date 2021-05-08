Türkiye, Coronavirüs'e karşı örnek bir mücadele gösterdi. Doktor ve hemşireler, hastaları iyileştirmek için gece gündüz emek verdi. Bilim Kurulu üyesi hekimler, halkı virüse karşı bilgilendirdi. Ancak virüse karşı maske takılması ve aşı olunması gerektiğini söyleyen Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, hedef haline getirildi.

Bazı vatandaşlar Prof. Dr. Ceyhan'ı 'Halkı korkuya sürüklüyor' diyerek savcılığa şikayet etti. Sağduyulu halk ise pandemi döneminde yapılan bu tartışmaya isyan etti: Biz canımızın derdindeyiz. Siz neyle uğraşıyorsunuz?

Yıllarca eğitim almış yüzlerce hayat kurtarmış bir bilim adamını suçlamak bu kadar kolay mı?

Kim ne söylerse söylesin Türk hekimlerine güveniyorum.

Kardeşim virüsten korkacaksın zaten!

Uğur Şahin aşı bulurken biz doktorları linç ediyoruz.

Pandemide canla başla mücadele eden doktorlara büyük ayıp.

ULUSLARARASI KRİZ

İlaç şirketleri, milyonlarca insanın hayatını kaybetti Coronavirüs'ü fırsata çevirdi. Virüse karşı geliştirdikleri aşıyla milyonlarca doları cebe indirdi. Ancak üretim ve tedarik sıkıntısı nedeniyle dünyada aşı krizi kendini gösterdi. Yüzlerce ülkeye henüz tek bir doz bile aşı gitmedi! ABD Başkanı Joe Biden, ilaç şirketlerinden aşı patentlerinin paylaşılmasını istedi. Ona Rusya Devlet Başkanı Putin'den de destek geldi.

Gözler Avrupa Birliği'ne çevrilse de, ilaç şirketleri panikledi! Hisseleri düşen şirketler patent paylaşımının mümkün olmadığını söyledi. Konuyla ilgili Almanya Başbakanı Angela Merkel de BioNTech'in CEO'su Prof. Dr. Uğur Şahin ile yaptığı görüşme sonrası fikri haklarının kaldırılmasının mümkün olmadığını dile getirdi. Prof. Dr. Uğur Şahin de geçtiğimiz günlerde patent paylaşımın üretim kapasitesini artırmayacağını söylemişti.

MUTANT KABUSU

Covid-19'un mutasyona uğradığı Hindistan'da salgın kontrolden çıktı! Günlük vaka sayısı 414 binin üzerine çıktı. En bulaşıcı ve en öldürücü tür olan Hindistan varyantı, İngiltere'ye de sıçradı. Normalleşmenin başladığı ülkede 2 bin 600 vaka çıktı.

NOTLAR...

İngiltere, Oxford- AstraZenaca aşısını yaptıranların 242'sinde pıhtılaşma vakasına rastlandığını söyledi. 40 yaş altındakilere vurulmamasını önerdi.

İsrail, 5 milyon kişiye 2. Doz aşıyı uyguladı. Pfizer/Biontech'in yüzde 95'in üstünde koruduğu açıklandı.

Rusya lideri Putin, Sputnik aşısı için "Kalaşnikof kadar güvenilir" dedi.

ABD'de sonbaharda yüz yüze eğitime geçilecek.

Health Metrics and Evaluation, dünya genelinde ölümlerin aslında iki katı daha fazla olduğunu açıkladı.