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    Sosyal medyadaki tartışma pes dedirtti! Tedbir vurgusu yapan Prof. Dr. ’ı hedef seçildi

    , ’e karşı örnek bir mücadele gösterdi. Doktor ve hemşireler, hastaları iyileştirmek için gece gündüz emek verdi. Bilim Kurulu üyesi hekimler, halkı virüse karşı bilgilendirdi. Ancak virüse karşı maske takılması ve aşı olunması gerektiğini söyleyen Başkanı Prof. Dr. , hedef haline getirildi.

    Yeni tıp virüs

    , 'e karşı örnek bir mücadele gösterdi. Doktor ve hemşireler, hastaları iyileştirmek için gece gündüz emek verdi. Bilim Kurulu üyesi hekimler, halkı virüse karşı bilgilendirdi. Ancak virüse karşı maske takılması ve aşı olunması gerektiğini söyleyen Başkanı Prof. Dr. , hedef haline getirildi.

    Bazı vatandaşlar Prof. Dr. Ceyhan'ı 'Halkı korkuya sürüklüyor' diyerek savcılığa şikayet etti. Sağduyulu halk ise pandemi döneminde yapılan bu tartışmaya isyan etti: Biz canımızın derdindeyiz. Siz neyle uğraşıyorsunuz?

    Yıllarca eğitim almış yüzlerce hayat kurtarmış bir bilim adamını suçlamak bu kadar kolay mı?
    Kim ne söylerse söylesin Türk hekimlerine güveniyorum.
    Kardeşim virüsten korkacaksın zaten!
    Uğur Şahin aşı bulurken biz doktorları linç ediyoruz.
    Pandemide canla başla mücadele eden doktorlara büyük ayıp.

    ULUSLARARASI KRİZ
    İlaç     şirketleri, milyonlarca insanın hayatını kaybetti Coronavirüs'ü fırsata çevirdi. Virüse karşı geliştirdikleri aşıyla milyonlarca doları cebe indirdi. Ancak üretim ve tedarik sıkıntısı nedeniyle dünyada aşı krizi kendini gösterdi. Yüzlerce ülkeye henüz tek bir doz bile aşı gitmedi! Başkanı Joe Biden, ilaç şirketlerinden aşı patentlerinin paylaşılmasını istedi. Ona Rusya Devlet Başkanı Putin'den de destek geldi.

    Gözler 'ne çevrilse de, ilaç şirketleri panikledi! Hisseleri düşen şirketler patent paylaşımının mümkün olmadığını söyledi. Konuyla ilgili Almanya Başbakanı Angela Merkel de BioNTech'in CEO'su Prof. Dr. Uğur Şahin ile yaptığı görüşme sonrası fikri haklarının kaldırılmasının mümkün olmadığını dile getirdi. Prof. Dr. Uğur Şahin de geçtiğimiz günlerde patent paylaşımın üretim kapasitesini artırmayacağını söylemişti.

    MUTANT KABUSU
    Covid-19'un     mutasyona uğradığı Hindistan'da salgın kontrolden çıktı! Günlük vaka sayısı 414 binin üzerine çıktı. En bulaşıcı ve en öldürücü tür olan varyantı, 'ye de sıçradı. Normalleşmenin başladığı ülkede 2 bin 600 vaka çıktı.

    NOTLAR...
    İngiltere    , Oxford- AstraZenaca aşısını yaptıranların 242'sinde pıhtılaşma vakasına rastlandığını söyledi. 40 yaş altındakilere vurulmamasını önerdi.

    İsrail, 5 milyon kişiye 2. Doz aşıyı uyguladı. Pfizer/'in yüzde 95'in üstünde koruduğu açıklandı.
    Rusya lideri Putin, Sputnik aşısı için "Kalaşnikof kadar güvenilir" dedi.
    ABD'de sonbaharda yüz yüze eğitime geçilecek.
    Health Metrics and Evaluation, dünya genelinde ölümlerin aslında iki katı daha fazla olduğunu açıkladı.

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    Neredesin ey İslam dünyası
    Haberler Güncel Sosyal medyadaki tartışma pes dedirtti! Tedbir vurgusu yapan Prof. Dr. Mehmet Ceyhan’ı hedef seçildi