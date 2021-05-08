Spacex ve Tesla'nın CEO'su Elon Musk, uzay savaşlarına hız verdi! Dünyanın ulaşılamayan her noktasına internet götürme projesi kapsamında 4 Mayıs'ta Starlink internet uydu ağının parçası olan 60 iletişim uydusunu uzaya gönderdi.

Dünya, bu ana kilitlendi. 60 uydunun uzay yolcuğu önceki gece Türkiye'nin pek çok şehrinde görülmesi, UFO paniğini de beraberinde getirdi. Gökyüzünde sıra sıra dizilmiş uyduları görenler, o anları videoya çekti. Herkes, dünyanın uzaylılar tarafından istila edildiğini zannetti! Twitter yorumları ise gülümsetti...

Amcam uzaylılar bizi istila ediyor diyor. Coğrafya kaderdir!

Düğün konvoyu değil arkadaşlar yanlış anlaşılmasın.

Elon bırak şimdi Starlink'i, Coinler düşüyor.