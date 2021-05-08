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    , uzaya 60 uydusu gönderdi. Gökyüzünde sıralanmış uydular, UFO paniğini beraberinde getirdi

     ve 'nın CEO'su , uzay savaşlarına hız verdi! Dünyanın ulaşılamayan her noktasına internet götürme projesi kapsamında 4 Mayıs'ta internet uydu ağının parçası olan 60 iletişim uydusunu uzaya gönderdi. Dünya, bu ana kilitlendi. 60 uydunun uzay yolcuğu önceki gece 'nin pek çok şehrinde görülmesi, UFO paniğini de beraberinde getirdi. Gökyüzünde sıra sıra dizilmiş uyduları görenler, o anları videoya çekti. Herkes, dünyanın uzaylılar tarafından istila edildiğini zannetti! Twitter yorumları ise gülümsetti...

    Stargeyik

    Spacex ve 'nın CEO'su , uzay savaşlarına hız verdi! Dünyanın ulaşılamayan her noktasına internet götürme projesi kapsamında 4 Mayıs'ta Starlink internet uydu ağının parçası olan 60 iletişim uydusunu uzaya gönderdi.

    Dünya, bu ana kilitlendi. 60 uydunun uzay yolcuğu önceki gece 'nin pek çok şehrinde görülmesi, UFO paniğini de beraberinde getirdi. Gökyüzünde sıra sıra dizilmiş uyduları görenler, o anları videoya çekti. Herkes, dünyanın uzaylılar tarafından istila edildiğini zannetti! Twitter yorumları ise gülümsetti...

    Amcam uzaylılar bizi istila ediyor diyor. Coğrafya kaderdir!
    Düğün konvoyu değil arkadaşlar yanlış anlaşılmasın.
    Elon bırak şimdi 'i, Coinler düşüyor.

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    Neredesin ey İslam dünyası
    Haberler Güncel Elon Musk, uzaya 60 starlink uydusu gönderdi. Gökyüzünde sıralanmış uydular, UFO paniğini beraberinde getirdi