Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden, Kadir Gecesi ile ilgili bir mesajı yayımladı.
Başkan Erdoğan mesajında, "Mukaddes kitabımız Kur'an-ı Kerim'in nazil olduğu, bin aydan daha hayırlı Kadir Gecemizi tebrik ediyorum. Sonsuz hikmetle dolu bu mübarek gecenin tüm insanlığa hayırlar getirmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum" ifadelerine yer verdi.
İşte Başkan Erdoğan'ın o paylaşımı;
Başkan Erdoğan mesajında, "Mukaddes kitabımız Kur'an-ı Kerim'in nazil olduğu, bin aydan daha hayırlı Kadir Gecemizi tebrik ediyorum. Sonsuz hikmetle dolu bu mübarek gecenin tüm insanlığa hayırlar getirmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum" ifadelerine yer verdi.
MESAJINDA HADİS-İ ŞERİFE YER VERDİ
Erdoğan'ın mesajında yer alan "Kim erdemine inanarak ve sevabını umarak Kadir Gecesi'ni ihya ederse Allah onun bütün geçmiş günahlarını bağışlar" Hadis-i Şerifi de dikkatlerden kaçmadı.
İşte Başkan Erdoğan'ın o paylaşımı;
Mukaddes kitabımız Kur'an-ı Kerim'in nazil olduğu, bin aydan daha hayırlı Kadir Gecemizi tebrik ediyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 8, 2021
Sonsuz hikmetle dolu bu mübarek gecenin tüm insanlığa hayırlar getirmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. pic.twitter.com/gLJLslDJIQ