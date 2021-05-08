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    • 08.05.2021 23:19
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    Son dakika: Başkan 'dan mesajı

    Başkan , bin aydan daha hayırlı olan ile ilgili bir mesaj yayımladı. Erdoğan, "Sonsuz hikmetle dolu bu mübarek gecenin tüm insanlığa hayırlar getirmesini Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum" dedi.

    Başkan Erdoğan'dan Kadir Gecesi mesajı
    Başkan , sosyal medya hesabı üzerinden, ile ilgili bir mesajı yayımladı.




    Başkan Erdoğan mesajında, " kitabımız Kur'an-ı Kerim'in nazil olduğu, bin aydan daha hayırlı mizi tebrik ediyorum. Sonsuz hikmetle dolu bu mübarek gecenin tüm insanlığa hayırlar getirmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum" ifadelerine yer verdi.


    MESAJINDA HADİS-İ ŞERİFE YER VERDİ
    Erdoğan'ın mesajında yer alan "Kim erdemine inanarak ve sevabını umarak Kadir Gecesi'ni ihya ederse Allah onun bütün geçmiş günahlarını bağışlar" Hadis-i Şerifi de dikkatlerden kaçmadı.



    İşte Başkan Erdoğan'ın o paylaşımı;
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    Haberler Güncel Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Kadir Gecesi mesajı