Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 08.05.2021 19:03
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 08.05.2021 20:08
    ABONE OL

    Başkan Erdoğan anneleriyle iftar yapacak!

    Son dakika haberi... Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Başkan 'ın, bu akşamki iftarını anneleriyle yapacağını belirtti. Altun, "Annelerimiz, terör örgütü PKK'ya karşı dik duruşlarıyla tüm dünyaya örnek oldu." ifadelerine yer verdi.

    Başkan Erdoğan Diyarbakır anneleriyle iftar yapacak

    Evlatlarının aracılığıyla PKK tarafından dağa kaçırıldığını belirten annelerinin evlat nöbeti sürüyor.

    Başkan Erdoğan bu akşamki iftarını Diyarbakır anneleriyle yapacak.

    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Başkan 'ın, bu akşamki iftarını Diyarbakır anneleriyle yapacağını belirterek, "Annelerimiz, terör örgütü PKK'ya karşı dik duruşlarıyla tüm dünyaya örnek oldu. İnşallah hep birlikte el ele vererek topraklarımızdan terör örgütünü silip atacağız." ifadelerini kullandı.

    Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

    "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan bu akşamki iftarını Diyarbakır'ın yürekli anneleriyle birlikte yapacak. Annelerimiz, terör örgütü PKK'ya karşı dik duruşlarıyla tüm dünyaya örnek oldu. İnşallah hep birlikte el ele vererek topraklarımızdan terör örgütünü silip atacağız."

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Kılıçdaroğlu'nun haberinin olmaması mümkün değil
    Haberler Güncel Başkan Erdoğan Diyarbakır anneleriyle iftar yapacak!