"BİR ANNELER GÜNÜ'NÜ DAHA SENSİZ GEÇİREMİYORUM"

Dağa 7 yıl önce 15 yaşındayken kaçırılan kızı Songül için oturma eylemine katılan anne Fatma Akkuş, AA muhabirine, kızından ayrı olduğu için tüm Anneler Günü'nü buruk geçirdiğini söyledi.Akkuş, eylem yapan tüm ailelerin çocuklarının HDP'lilerin dağa kaçırdığını dile getirdi.

Tüm çocukların ailelerine döneceğine inandıklarını kaydeden Akkuş, şöyle dedi: "Kızım Anneler Günü'nde bana yelek ve kazak almıştı. Hediyesi halen evde. Her Anneler Günü geldiğinde onu hatırlıyorum. Dilerim bir daha Anneler Günü'nde evladım yanımda olur. Her özel günlerde evlatlarımız aklımıza geliyor. Hiçbir bayramı güzel geçirmedik. Bize bayram yoktur. Kızımın evin her yerinde hatırası vardır."