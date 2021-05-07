Elele nasıl yazılır? TDK sözlüğüne göre elele bitişik mi ayrı mı yazılır? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Kelimelerin doğru yazılışı ile ilgili Türk Dil Kurumu sıklıkla ziyaret ediliyor. Bilgi kirliliğinin yanı sıra hatalı kullanılan kelimeler özellikle basılı yayınlarda sıkıntı yaşanmasın sebep oluyor. En sık kullanılan ikilemelerden biri olan elele kelimesinin doğru yazılışını haberimizden öğrenebilirsiniz.
El Ele TDK'ya Göre Doğru Yazılışı
Bu kelimenin TDK'ya göre doğru yazılışı 'el ele' biçiminde geçmektedir. Yani ayrı şekilde ele alınır ve cümle içerisinde ya da tek başına kullanılır.
El ele (doğru)
Elele (yanlış)
El Ele Kelimesinin Cümle İçerisinde Örnekleri
El ele kelimesinin doğru yazımı üzerinden farklı cümleler ile örneklendirmek gerekirse;
''Bu işin üstesinden el ele vererek kurtulabiliriz.''
''Dün sizi el ele görmüşler.''
El Ele Nedir?
El ele kelimesi 2 farklı anlam üzerinden gündelik yaşamda kullanılmaktadır.
- Birbirinin elini tutmuş şekilde,
- Birbirlerine yardım eden ve iş birliği yapan,
Bu anlamları üzerinden ayrı olarak doğru yazımı ile beraber el ele kelimesini kullanabilirsiniz.