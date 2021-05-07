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    • 07.05.2021 18:12
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    10-11-12 Mayıs uzaktan eğitim var mı? Bayram haftası MEB EBA uzaktan eğitim olacak mı?

    10-11-12 Mayıs uzaktan eğitim var mı? Bayram haftasında uzaktan eğitim olup olmayacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. MEB EBA 10-11-12 Mayıs uzaktan eğitim va mı sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan bayram öncesi tatil açıklaması da geldi. Peki 10-11-12 Mayıs uzaktan eğitim var mı?

    takvim.com.tr
    10-11-12 Mayıs uzaktan eğitim var mı? Bayram haftası MEB EBA uzaktan eğitim olacak mı?

    Milli Eğitim Bakanlığı'ndan uzaktan eğitim kararı geldi! 10-11-12 Mayıs uzaktan eğitim var mı sorusu gündemde yer alan konulardan birisi oldu. EBA üzerinden eğitim alan öğrenciler bayram haftası ders olup olmayacağını merak ediyordu. Gelecek hafta Ramazan Bayramı nedeniyle kamu kurumları tatil edilirken 10-11-12 Mayıs uzaktan eğitim var mı? İşte detaylar...

    10-11-12 MAYIS UZAKTAN EĞİTİM VAR MI?

    Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı tüm resmi ve özel okullar, kamu çalışanlarının idari izinli sayıldığı 10-11 ve 12 Mayıs'ta uzaktan eğitime ara verecek.

    Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü tarafından 27 Nisan'da ilgili birimlere gönderilen, "Kovid-19 Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik Tedbirler" konulu yazı ile kamu kurum ve kuruluşlarındaki tüm çalışanların 10 ve 11 Mayıs'ta tam, 12 Mayıs'ta ise yarım gün idari izinli sayılmasına karar verildi.

    AA muhabirinin MEB yetkililerinden edindiği bilgiye göre, bu tarihlerde öğretmenlerin de idari izinli sayılması sebebiyle okullardaki uzaktan eğitime ara verilecek. Bakanlığa bağlı tüm resmi ve özel okullar, 10-11-12 Mayıs'ta tatil olacak.

        Tüm genelidari izinlerde olduğu gibi bu idari izinde de okul yöneticileri ve öğretmenler, üzerlerinde bulunan ders görevlerini yapmış sayılarak, karşılığında ek ders ücretinden yararlandırılacak.
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        Haberler Güncel 10-11-12 Mayıs uzaktan eğitim var mı? Bayram haftası MEB EBA uzaktan eğitim olacak mı?