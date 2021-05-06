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    • 06.05.2021 17:24
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    lı Müslümanlardan duygulandıran mesaj: Yüce ne ve ümmetin lideri Erdoğan'a selam olsun

    'ın başkenti 'da bulunan bir Sudanlı, bir iftar etkinliği sırasında Başkan ve için gurur veren ve duygulandıran ifadeler kullandı. Sudanlı vatandaş, konuşmasında "Ümmetin lideri, kahraman, reis Recep Tayyip Erdoğan’a Sudan topraklarından selam olsun. Ve ona tüm inancımızla diyoruz ki: “Şüphesiz ki Allah seninle beraberdir. Çünkü sen ’la berabersin, haktan yanasın. Sen her zaman düşmanlara karşı yoksulların ve mazlumların yanındasın ve doğru yol üzeresin.” dedi. O anları Hartum Büyükelçisi sosyal medya hesabından paylaştı.

    Ümmetin lideri Erdoğan'a selam olsun

    Sudanlı vatandaşın Başkan Erdoğan ve Yüce Türk milleti için kullandığı ve göğsümüzü kabartan ifadeler şu şekilde:

    'ın selamı ve kardeşliğin selamı İslam muhabbetiyle kenetlenmiş kardeşliğimizin selamı...



    Selam olsun halkından kardeşimiz Yüce Türk halkına...



    ki Doğu'dan Batı'ya, Kuzey'den Güney'e bütün Müslüman kardeşlerinin yanında olmuştur.

    Sudan topraklarından onlara selam olsun. Sayın Büyükelçimiz. O bizim evladımız. Cireyf'in evladı. Türkiye Büyükelçisi...




    O sadece Türkiye'nin değil Sudan'ın da büyükelçisi.

    "ÜMMETİN LİDERİ ERDOĞAN'A SELAM OLSUN"
    Ve aynı şekilde Ümmetin lideri, kahraman, reis Recep Tayyip Erdoğan'a Sudan topraklarından selam olsun. Ve ona tüm inancımızla diyoruz ki: "Şüphesiz ki Allah seninle beraberdir. Çünkü sen İslam'la berabersin, haktan yanasın. Sen her zaman düşmanlara karşı yoksulların ve mazlumların yanındasın ve doğru yol üzeresin."



    Ve buradan, Sudan'dan, Cireyf'den büyükelçimiz vesilesiyle sizlere selamlarımızı hürmetlerimizi gönderiyoruz. Ve hep beraber Cenab-ı Hak'tan Türkiye Cumhurbaşkanı 'ı, büyükelçimizi ve Sudan'da bulunan Türkleri muhafaza etmesini niyaz ediyoruz.

    Burada bulunan Türkler, Sudan'da misafir değillerdir. Çünkü onlar kendi topraklarında kendi kardeşleriyle birliktedirler.

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