Sudanlı vatandaşın Başkan Erdoğan ve Yüce Türk milleti için kullandığı ve göğsümüzü kabartan ifadeler şu şekilde:



İslam'ın selamı ve kardeşliğin selamı İslam muhabbetiyle kenetlenmiş kardeşliğimizin selamı...







Selam olsun Sudan halkından kardeşimiz Yüce Türk halkına...

Türk milleti ki Doğu'dan Batı'ya, Kuzey'den Güney'e bütün Müslüman kardeşlerinin yanında olmuştur.Sudan topraklarından onlara selam olsun. Sayın Büyükelçimiz. O bizim evladımız. Cireyf'in evladı. Türkiye Büyükelçisi...

Ve aynı şekilde Ümmetin lideri, kahraman, reis Recep Tayyip Erdoğan'a Sudan topraklarından selam olsun. Ve ona tüm inancımızla diyoruz ki: "Şüphesiz ki Allah seninle beraberdir. Çünkü sen İslam'la berabersin, haktan yanasın. Sen her zaman düşmanlara karşı yoksulların ve mazlumların yanındasın ve doğru yol üzeresin."

O sadece Türkiye'nin değil Sudan'ın da büyükelçisi.





Ve buradan, Sudan'dan, Cireyf'den büyükelçimiz vesilesiyle sizlere selamlarımızı hürmetlerimizi gönderiyoruz. Ve hep beraber Cenab-ı Hak'tan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, büyükelçimizi ve Sudan'da bulunan Türkleri muhafaza etmesini niyaz ediyoruz.



Burada bulunan Türkler, Sudan'da misafir değillerdir. Çünkü onlar kendi topraklarında kendi kardeşleriyle birliktedirler.