Baş başa nasıl yazılır? Türk Dil Kurumu'na göre başbaşa nasıl yazılır? Sorgulaması arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Günlük hayatta çok kullanılan ikilemelerden biri olan başbaşanın ayrı mı yoksa bitişik mi yazıldığı merak konusu oluyor. Özellikle geri dönüşü zor olan basılı yayınlardan kelimelerin doğru yazılığına önem verilmesi gerekir, yanlış yazılan kelimeler hoş görünmüyor. İşte doğru yazımı…
BAŞ BAŞA NASIL YAZILIR?
Bu kelimenin "baş başa mı, başbaşa mı" olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı baş başa şeklinde olmalıdır. Yani ayrı yazılmalıdır.
başbaşa (Yanlış kullanım)
baş başa (Doğru kullanım)
Cümle içinde kullanımı:
"Eşimle aylar sonra baş başa bir akşam yemeği yedik."
BAŞ BAŞA NE ANLAMA GELİR?
Birlikte, beraberce anlamındadır.
İKİLEMELERİN YAZILIŞI
İkilemeler ayrı yazılır: adım adım, ağır ağır, akın akın, allak bullak, aval aval (bakmak), çeşit çeşit, derin derin, gide gide, güzel güzel, karış karış, kös kös (dinlemek), kucak kucak, şıpır şıpır, tak tak (vurmak), takım takım, tıkır tıkır, yavaş yavaş, kırk elli (yıl), üç beş (kişi), yüz yüz elli (yıllık) vb.