Baş başa nasıl yazılır? Türk Dil Kurumu'na göre başbaşa nasıl yazılır? Sorgulaması arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Günlük hayatta çok kullanılan ikilemelerden biri olan başbaşanın ayrı mı yoksa bitişik mi yazıldığı merak konusu oluyor. Özellikle geri dönüşü zor olan basılı yayınlardan kelimelerin doğru yazılığına önem verilmesi gerekir, yanlış yazılan kelimeler hoş görünmüyor. İşte doğru yazımı…