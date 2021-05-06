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    • 06.05.2021 17:17
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    • 06.05.2021 17:18
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    Gündemde sıklıkla bazı kelimelerin nasıl yazıldığı merak ediliyor ve ? Sorusunun yanıtı sıklıkla araştırılıyor. Özellikle basılı yayınlarda kelimelerin doğru yazımı düzeltmenin zor olması nedeniyle büyük önem taşıyor. Bu nedenle kullanmadan önce TDK ziyaret ediliyor ve kelimelerin hem anlamına hem de doğru yazılışına bakılıyor. ?

    takvim.com.tr
    Baş başa nasıl yazılır?

    Baş başa nasıl yazılır? Türk Dil Kurumu'na göre başbaşa nasıl yazılır? Sorgulaması arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Günlük hayatta çok kullanılan ikilemelerden biri olan başbaşanın ayrı mı yoksa bitişik mi yazıldığı merak konusu oluyor. Özellikle geri dönüşü zor olan basılı yayınlardan kelimelerin doğru yazılığına önem verilmesi gerekir, yanlış yazılan kelimeler hoş görünmüyor. İşte doğru yazımı…

    BAŞ BAŞA NASIL YAZILIR?

    Bu kelimenin "baş başa mı, başbaşa mı" olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı baş başa şeklinde olmalıdır. Yani ayrı yazılmalıdır.

    başbaşa (Yanlış kullanım)
    baş başa (Doğru kullanım)

    Cümle içinde kullanımı:

    "Eşimle aylar sonra baş başa bir akşam yemeği yedik."

    BAŞ BAŞA NE ANLAMA GELİR?

    Birlikte, beraberce anlamındadır.

    İKİLEMELERİN YAZILIŞI

    İkilemeler ayrı yazılır: adım adım, ağır ağır, akın akın, allak bullak, aval aval (bakmak), çeşit çeşit, derin derin, gide gide, güzel güzel, karış karış, kös kös (dinlemek), kucak kucak, şıpır şıpır, tak tak (vurmak), takım takım, tıkır tıkır, yavaş yavaş, kırk elli (yıl), üç beş (kişi), yüz yüz elli (yıllık) vb.

        bata çıka, çoluk çocuk, düşe kalka, eciş bücüş, eğri büğrü, enine boyuna, eski püskü, ev bark, konu komşu, pılı pırtı, salkım saçak, sere serpe, soy sop, süklüm püklüm, yana yakıla, yarım yamalak vb.

        m ile yapılmış ikilemeler de ayrı yazılır: at mat, çocuk mocuk, dolap molap, kapı mapı, kitap mitap vb.

        İsim durum ekleri ve iyelik ekiyle yapılan ikilemeler de ayrı yazılır: baş başa, diz dize, el ele, göz göze, iç içe, omuz omuza, yan yana; baştan başa, daldan dala, elden ele, günden güne, içten içe, yıldan yıla; başa baş, bire bir (ölçü), dişe diş, göze göz, teke tek; ardı ardına, boşu boşuna, günü gününe, peşi peşine, ucu ucuna vb.
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