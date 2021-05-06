Bayram tatili 19 Mayıs'la birleşecek mi? 19 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Geçen sene olduğu gibi yine koronavirüs gölgesinde kutlanacak olan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması gelecek mi? 17 Mayıs'a kadar sürecek olan tam kapanma uygulaması uzatılacak mı? İşte detaylar…
19 MAYIS HANGİ GÜN? BAYRAM TATİLİ İLE BİRLEŞECEK Mİ?
19 Mayıs bu yıl Çarşamba gününe denk geliyor. Bayram tatili ile birleşip birleşmeyeceği ile ilgili henüz bir açıklama gelmedi. 19 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağının uygulanması ise diğer tüm resmi tatillerde uygulandığı için yüksek ihtimal görünüyor.
19 MAYIS ÖNEMİ NEDİR?
Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışı, 19 Mayıs 1919 tarihinde 9. Ordu Müfettişi Atatürk'ün Bandırma Vapuru ile yapılan yolculuk sonrası Samsun'a ulaşması olayı. Bu olay Kurtuluş Savaşı'nın fiili başlangıcı olarak kabul edilmektedir.
Samsun'da Rum çeteleri ve Türk halkı arasında meydana gelen çatışmaların sonlandırılması için Osmanlı Hükûmeti tarafından Mustafa Kemal görevlendirilmiş ve kendisine 9. Ordu'nun müfettişliği verilmiştir. Bunun üzerine müfettiş görev bölgesine Bandırma Vapuru ile ulaşmış ve bir hafta boyunca Mantıka Palas'ta kalmıştır. Bu süreçte bölgede meydana gelen çatışmaların sebebini araştırmış ve işgalcilere karşı bizzat Türk direniş örgütlerinin kurulmasında etkin rol oynamıştır. Mustafa Kemal, bu bir haftalık süreç sonunda Havza'ya geçmiştir. Havza'da geçirdiği on yedi gün sonunda ise şehirden ayrılarak Amasya'ya hareket etmiştir.