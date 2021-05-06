Koronavirüsün bir etkisi daha ortaya çıktı! Koronavirüs geçiren hastalarda…

Eskişehir Şehir Hastanesi'nde koronavirüsü atlatan kişilerin uzun dönem takiplerinin yapıldığı Covid Sonrası İzlem Merkezi'nde 5 ayda 2 bin 100'e yakın hasta kontrolden geçirildi.
Eskişehir'in yanı sıra çevre illerden de gelen koronavirüsü yenmiş kişilerde hâlâ solunum yetmezliğinin yanı sıra eklem ağrısı, halsizlik, yorgunluk, uyku bozuklukları, dalgınlık ve unutkanlık gibi nörolojik rahatsızlık şikayetlerinin devam ettiği belirlendi. İkinci kez kontrole gelenlerde yapılan incemelerde ise koronavirüsü atlatanların göz ve ciltte döküntüler ile kaşıntı rahatsızlığı yaşadıkları tespit edildi.
'ATİPİK GÖZ VE CİLT BOZUKLUKLARINA RASTLIYORUZ'
Hastane Başhekimi Dr. Yaşar Bildirici, Covid Sonrası İzlem Merkezi'nde son 5 aylık gözlemler sonucu hala 10 hastadan 1'inde ciddi solunum sıkıntısı, nefes darlığı ve egzersiz intoleransına (kas yorgunluğu) rastlandığını anlattı.