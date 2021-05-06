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    • 06.05.2021 12:56
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    şiirleri 021! 2--8 kıtalık en güzel, en yeni, anlamlı, duygusal ler Günü şiirleri!

    021 en güzel anlamlı şiirleri! , , , 2, , Dünya üzerindeki tüm çocukların sevinçle kutladığı bu önemli tarihte pek çok farklı etkinlik yapıyor. Hediye almak, çiçek vermek dışında küçüklerin en sevdiği faaliyetlerden biri de lerine şiir okumak. Kısa ve kolay olanları tercih eden çocuklar, internetten bunları araştırıyor. İşte !

    takvim.com.tr
    Anneler Günü şiirleri kısa uzun 2021!

    9 Mayıs en güzel anneler günü anlamlı şiirleri haberimizde yer alıyor. Bu özel tarihte ailelerinin yüzlerini güldürmek isteyen çocuklar, ebeveynlerine okumak için şiirler ezberlemeyi düşünüyor. Kolay ezberlenen eserleri merak eden minikler, iki ve üç kıtalık olanları tercih etmeye çalışıyor. Annelerini mutlu etmek isteyenler en güzel şiirleri araştırmaya başladı. Anneler Günü Türkiye'de Mayıs ayının ikinci haftasının pazar günü kutlanıyor. Yani bu yılki Anneler Günü 9 Mayıs Pazar gününe denk geliyor. Anneler Günü'nün nereden ortaya çıktığı ile ilgili birçok rivayet bulunmaktadır. Anneler Günü'nün nereden ortaya çıktığı ile ilgili birçok rivayet bulunmaktadır.

    ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN? ANNELER GÜNÜ HANGİ GÜN?

    Anneler Günü Türkiye'de Mayıs ayının ikinci haftasının pazar günü kutlanıyor. Yani bu yılki Anneler Günü 9 Mayıs'a denk geliyor.

    ANNELER GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

    Anneler günü geleneği, Antik Yunanların Yunan mitolojisindeki pek çok tanrı ve tanrıçanın annesi olan Rhea onuruna verdikleri yıllık ilkbahar festivali kutlamalarıyla başlar. Antik Romalılar da ilkbahar festivallerini İsa'nın doğumundan 250 yıl öncesinden ana tanrıça Kibele onuruna kutluyorlardı.

    ABD'de Anna Jarvis'in kaybettiği kendi annesi için 1908 yılında başlattığı anma günü, 1914 yılında Kongrenin onayıyla Amerika çapında genişledi. Anneler Günü dünyada farklı günlerde kutlanır. En geniş şekilde Mayıs ayının ikinci haftasında kutlanır.

        EN GÜZEL ANNELER GÜNÜ ŞİİRLERİ!

        ANNEM

        Anne gibi var mıdır
        Bize kanat kol geren?
        Dünyalara bedeldir
        Melek yüzlü gül annem.

        Örtmek için sırtımı
        Böler tatlı uykusunu,
        Canından da çok sever
        Her bir anne yavrusunu.

        Sevgi ile şevkatle
        Büyütürler hep bizi,
        Değişmeyiz dünyaya
        Sevgili annemizi.

        Atila Çakıroğlu

        ANNEM ANNEM

        Annem, annem canım annem,
        Sevgilidir benim annem.
        Vücudundan bir parçayım,
        Damarımda kanım annem.

        Bir ömür boyunca beni,
        Besledin sen gündüz gece.
        Dilimden hiç bırakamam,
        Ben de seni hece, hece.

        Kalbime işledim seni,
        Tespih eyledim ismini.
        Çok severim ben annemi,
        Herkes sevsin annesini.

        Ali Sincer

        ANNE

        Bakışın güneş gibi ısıtır içimizi,
        Gülüşün aydınlatır üzgün kalpleri anne.
        Elimizden şefkatle tutarsın her an bizi,
        Dünyaya geldiğimiz günden beri anne!

        En tatlı hatırası, en sevimli çağımın,
        Yüzünde gölgesi var gül yüzlü bayrağımın,
        Anavatan diyorlar adına toprağımın,
        Sen vatanlaştırırsın bastığın yeri anne!

        Gözlerinde taptaze bir bahardır dört mevsim,
        Sevgi enginliğinde kim sana eş olur kim?
        Ayağının altına sermiş cenneti Rabbim,
        Anne! Büyük Allah'ın büyük eseri anne!
        Halide Nusret Zorlutuna

        ANNECİĞİM

        Sesine, bakışına
        Sevgisine doyamam
        Ben annemin yerine
        Kimseleri koyamam

        Saçının bir teliyim
        Yanağının alıyım
        Ben kimsenin değilim
        Annemin öz malıyım

        Daha da çok severim
        Ulu Tanrı ben seni
        Ne olursun ayırma
        Anneciğimden beni…
        Kemalettin Tuğcu

        ANNELERE

        Dal bir gün dedi ki tomurcuğuna:
        "Tenimde bir yara işler gibisin."
        Titrerim rüzgarlar keder vermesin;

        Anneler beşikte der çocuğuna:
        "Acını görmesin gözüm alemde,
        Teselli demeksin bana son demde."

        Bütün ümitleri yel alır gider,
        Tomurcuk açılır, sel alır gider;
        Anneler büyütür el alır gider…
        Ahmet Kutsi Tecer

        SEVGİLİ ANNECİĞİM

        Ödenmez emek senin,
        Titreyen yürek senin,
        En güzel eser senin
        Sevgili anneciğim.

        Arı oldun bal verdin,
        Derman olup can verdin,
        Ömrünü bana verdin
        Sevgili anneciğim.

        Bilmem nasıl öderim
        Sana karşı borcumu?
        Saygıda kusur etsem
        Affına sığınırım.

        Yılmaz ÖZDEMİR

            ANNE

            Yumuşacık ellerin,
            Mis gibi kokar tenin.
            Melek gibi annemin
            Uyurum kucağında.

            Ne tatlı bakışların;
            Çatılmadan kaşların,
            Ilık nefeslerinle
            Beni sar uyut anne!

            Koskoca bir kainat,
            Seninle bulur hayat.
            Bana elini uzat
            Tut da yürüyem anne!

            Gitti diyerek yanma,
            Seni unuttum sanma.
            Sen her zaman kalbimde
            Benliğimdesin anne!

            Sana ölüm gelemez,
            Seni benden alamaz.
            Toprağa girsen bile,
            Yerin kalbimdir anne!…

            Salih TÜZÜN

            ANNECİĞİM

            Seni ben çok seviyorum,
            Daha da çok sevebilsem…
            Seni her gün övüyorum,
            Daha da çok övebilsem…

            Beni hala dizlerinde
            Bebek gibi uyutursun
            Uyku akar gözlerinde,
            Uyumayı unutursun.

            Harcamışsın günlerini
            Büyütesin beni diye.
            Gözlemişsin tanyerini,
            Sökse şafak, hani diye…

            Seni nasıl sevmeyeyim
            Benim güzel anneciğim,
            Seni nasıl övmeyeyim,
            Benim güzel anneciğim,

            Hakkı SUNAT

            ANNE SEVGİSİ

            Sıcağın sinmiş bana,
            Seni severim ana,
            Sensin bana kan veren,
            Sensin bana can veren,
            Küçükten yudum yudum,
            Sütlerinle uyudum.
            Kulağıma ninniler,
            Neler söyledin neler.
            Beni büyüttün ana,
            Beni yürüttün ana,
            Görmeyince seni,
            Kucaklarım gölgeni.

            Mehmet Necati ÖNGAY

            EN SICAK ŞEY

            Bilir misin Emel kardeş,
            En sıcak şey ne dünyada?
            Ne güneştir, ne de ateş!…
            Biri dedi dün rüyada:

            "Şunu öğren,şunu bil ki,
            Her sevginin tek sahibi,
            En sıcak şey bu dünyada:
            Anne kalbi! Anne kalbi!"

            Rıza Polat AKKOYUNLU

            ANNEM

            Annelerin en güzeli,
            Sensin, benim güzel annem.
            Ilık esen bahar yeli,
            Sensin benim güzel annem.

            Güneş yüzlü,altın kalpli,
            Ağır başlı, tatlı dilli,
            Meleklerin eşi sanki
            Sensin, benim güzel annem.
            Açan çiçek,çağlayan su,
            Gülümseyen engin duygu,
            Evimizin mutluluğu
            Sensin, benim güzel annem,

            H.Latif SARIYÜCE

            ANNEM

            Bağım olsa,bahçem olsa
            İpek kumaş bohçam olsa.
            Sabah olsa, akşam olsa
            Annem gitmese yanımdan.

            Her zaman baksam yüzüne,
            Uyurum yatsam dizine.
            Rastlamadım kem sözüne
            Sesi çıkmaz kulağımdan.

            Bir sözünü iki etmem,
            Canımı verir incitmem,
            Annemsiz cennete gitmem
            Onu severim canımdan….

            İbrahim ŞİMŞEK

            ANNE

            Her gece başucumda
            Ninni söyleyen sendin
            beni uyutmak için
            Hiç uyumazdın kendin

            Gözümü yaşlı görsen
            İçin sızlar derinden
            Seni birazcık üzsem
            Aklım çıkar yerinden.

            Kalbimde iki köşe
            Borçluyum Yaradana
            Bunlardan biri sana
            Öteki de vatana
            Ramazan Gökalp ARKIN

            ANNE

            Nice günler kucağında yaşadım,
            Ninniler söyledin, beni okşadım,
            Her şeyim sendin, kolum kanadım,
            Uzat ellerinden öpeyim anne.

            Gözyaşlarını istiyor taşmak,
            Evrende boştur, sensiz yaşamak,
            Gurbete gidiyorum, son bir defa bak,
            Uzat ellerinden öpeyim anne.

            Abdulkadir KARADENİZ
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