9 Mayıs en güzel anneler günü anlamlı şiirleri haberimizde yer alıyor. Bu özel tarihte ailelerinin yüzlerini güldürmek isteyen çocuklar, ebeveynlerine okumak için şiirler ezberlemeyi düşünüyor. Kolay ezberlenen eserleri merak eden minikler, iki ve üç kıtalık olanları tercih etmeye çalışıyor. Annelerini mutlu etmek isteyenler en güzel şiirleri araştırmaya başladı. Anneler Günü Türkiye'de Mayıs ayının ikinci haftasının pazar günü kutlanıyor. Yani bu yılki Anneler Günü 9 Mayıs Pazar gününe denk geliyor. Anneler Günü'nün nereden ortaya çıktığı ile ilgili birçok rivayet bulunmaktadır. Anneler Günü'nün nereden ortaya çıktığı ile ilgili birçok rivayet bulunmaktadır.
ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN? ANNELER GÜNÜ HANGİ GÜN?
Anneler Günü Türkiye'de Mayıs ayının ikinci haftasının pazar günü kutlanıyor. Yani bu yılki Anneler Günü 9 Mayıs'a denk geliyor.
ANNELER GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?
Anneler günü geleneği, Antik Yunanların Yunan mitolojisindeki pek çok tanrı ve tanrıçanın annesi olan Rhea onuruna verdikleri yıllık ilkbahar festivali kutlamalarıyla başlar. Antik Romalılar da ilkbahar festivallerini İsa'nın doğumundan 250 yıl öncesinden ana tanrıça Kibele onuruna kutluyorlardı.
ABD'de Anna Jarvis'in kaybettiği kendi annesi için 1908 yılında başlattığı anma günü, 1914 yılında Kongrenin onayıyla Amerika çapında genişledi. Anneler Günü dünyada farklı günlerde kutlanır. En geniş şekilde Mayıs ayının ikinci haftasında kutlanır.