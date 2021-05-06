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    • 06.05.2021 23:00
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    sebebi nedir? İstanbul Bursa Çanakkale Balıkesir olayı nedir?

    sebebi nedir? Vatandaşlar gökyüzünde ışıklar görüldüğünü iddia ediyor ve bu görüntüleri sosyal medyadan paylaşıyor. Gökyüzünde ışık son dakika gelişmesinin detayları araştırılıyor. Peki nedir? İstanbul Bursa Çanakkale ! İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Gökyüzünde ışık sebebi nedir? İstanbul Bursa Çanakkale Balıkesir gökyüzü son dakika olayı nedir?

    Gökyüzünde ışık son dakika! Gökyüzünde ışık sebebi nedir? Gökyüzü son dakika olaylarının sebebi vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Sosyal medyada paylaşılan görüntülere göre İstanbul Bursa Çanakkale Balıkesir gibi şehirlerde gökyüzünde ışık görüldüğü iddia ediliyor.

    GÖKYÜZÜNDE IŞIK SEBEBİ NEDİR?

    Sosyal medyada gökyüzündeki sıra halindeki cisimler bir anda gündemde geniş yer bulurken vatandaşlar bunları araştırmaya başladı. Konu hakkında resmi bir açıklama yapılmadı.

    STARLİNK İDDİASI!

    29 Nisan 2020 tarihinde buna benzer bir olayın yaşandığı ve ünlü iş insanı Elon Musk'ın hızlı internet amacıyla inşa edilen bir uydu takımyıldızı olan "Starlink"e ait olduğu görüldü.

    STARLİNK UYDULARI NEDİR?

    Starlink uydularının her biri 260 kg ağırlığında. Ve yaklaşık olarak dikdörtgen bir masa büyüklüğündeler. Üzerinde 4 tane güçlü anten bulunmakta. Bu antenler sayesinde hem kendi aralarında hem de dünyayla haberleşebiliyorlar. Enerjisini üzerinde akordiyon şeklinde açılan güneş panellerinden elde ediyor.

    Bu uydular iyon motorlarının itki gücüyle hareket ediyorlar ve bu güçle manevra yapıyorlar. Yörüngede yükseliyor, alçalıyor. Eğer bir çarpışma durumu olursa yönünü değiştiriyor. Ve görev süresi bittikten sonra ki normal uydulara göre daha kısa bir süre bu, kendisini atmosfere sokarak yakarak imha edebiliyor.

        Starlink, iyon motorlarında kripton yakıtı kullanan ilk uzay aracı olarak tarihe geçti. Bunlar dışında uydu cihazında hassas bir navigasyon cihazı da yer alıyor.

        Tüm bu donanımın sebebi sadece internet hızını arttırmak ya da haberleşmeyi daha iyi bir hale getirmek değil, sayıları giderek artan diğer uydular ve Uluslararası Uzay İstasyonu gibi araçlarla çarpışmayı engellemektir. Çok düşük olasılıkla da olsa gerçekleşebilecek bu durum için her uyduya çarpışma önleyici bir sistem yerleştirilmiş. Bu uydulardan 60 tanesi üst üste bir zincir gibi dizilerek fırlatılıyor. Starlink uyduları, aynı kapsülün içerisinde çok katlı bir bina gibi üst üste diziliyor. Fırlatıldıktan sonra kapsülün dış kapakları açılıyor ve Starlink uyduları uzaya bırakılıyor.
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