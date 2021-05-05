Tam kapanmada semt pazarları açık mı? Yasakta pazar yerleri kurulacak mı? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıkça yapılıyor. Tüm illerden vatandaşlar yaşadıkları semtin pazarına giderek meyve ve sebzelerini tazelik ve uygun fiyatla alıyor. Tam kapanmanın başladığı ülkemizde pazarlar kurulmuyordu fakat son dakika bir haber geldi ve detaylar merakla araştırılır oldu. İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine "PazarYerleri" konulu genelge gönderdi, işte ayrıntılar…
TAM KAPANMADA PAZARLAR AÇIK MI?
Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebilecektir. Pazarlar ise kurulmuyordu fakat yeni bir genelge yayınlandı. Peki artık kurulacak mı, işte yanıtı...
BAKANLIK'TAN "PAZAR YERLERİ" GENELGESİ
İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine "Pazar Yerleri" konulu genelge gönderdi.
Genelgede, tam kapanma sürecindeki sokağa çıkma kısıtlamasında, temel gıda, ilaç ve temizlik ürünlerinin satıldığı yerler (bakkal, market, kasap, manav, kuruyemişçi, tatlıcı, fırın ve yeme-içme yerleri) ile üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması amacıyla muafiyet kapsamında bulunan işyerleri dışındaki tüm ticari işletme, işyeri ve/veya ofislerin kapalı olacağının düzenlendiği hatırlatıldı.