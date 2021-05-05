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    • 05.05.2021 23:22
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    • 05.05.2021 23:22
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    ? Tam kapanma Mayıs sonuna kadar sürecek mi?

    ? Tam kapanmanın uzatılabileceğine yönelik iddialar gündeme gelirken tam kapanma Mayıs sonuna kadar sürecek mi sorusuna yanıt aranıyor. 17 günlük tam kapanma süreci 17 Mayıs sabah sona erecek. Peki ? Tam kapanma kararları kapsamında hafta içi hafta sonu ayrımı olmaksızın 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00’da başlayıp 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00’te bitecek şekilde tam zamanlı sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

    takvim.com.tr
    Tam kapanma uzatıldı mı? Tam kapanma Mayıs sonuna kadar sürecek mi?

    Tam kapanma uzatıldı mı? Tam kapanma Mayıs sonuna kadar sürecek mi? Sosyal medyada son günlerde tam kapanma sürecinin uzayabileceğine ilişkin iddialar ortaya atılmaya başlandı. Bu iddiaların ardından gözler İçişleri Bakanlığı açıklamalarına çevrildi. Peki tam kapanma uzatıldı mı? Tam kapanma uzayacak mı?

    TAM KAPANMA UZATILDI MI?

    Koronavirüs vaka sayısındaki artış nedeniyle uygulanan tam kapanmanın uzayıp uzamayacağına ilişkin resmi bir açıklama henüz yapılmadı. Açıklamanın önümüzdeki günlerde yapılması bekleniyor.

    TAM KAPANMA NE ZAMAN BİTİYOR?

    İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan 26 Nisan 2021 tarihli genelgeye göre, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde alınan kararlar doğrultusunda; halihazırda uygulanmakta olan kısmi kapanma tedbirlerine yeni önlemler eklenerek tam kapanma dönemine geçilecek.

    Tam kapanma kararları kapsamında hafta içi hafta sonu ayrımı olmaksızın 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00'da başlayıp 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00'te bitecek şekilde tam zamanlı sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

        TAM KAPANMA KAÇ GÜN SÜRECEK?

        Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan 17 gün boyunca üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması, sağlık, tarım ve orman faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamak amacıyla Ek'te belirtilen yerler ve kişiler kısıtlamadan muaf tutulacak.

        Sokağa çıkma kısıtlaması sırasında temel gıda, ilaç ve temizlik ürünlerinin satıldığı yerler ile üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması amacıyla muafiyet kapsamında bulunan iş yerleri dışında tüm ticari işletme, iş yeri ve/veya ofisler kapalı olacak olup uzaktan çalışma haricinde yüz yüze hizmet verilmeyecek.
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        Haberler Güncel Tam kapanma uzatıldı mı? Tam kapanma Mayıs sonuna kadar sürecek mi?