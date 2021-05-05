Tam kapanma uzatıldı mı? Tam kapanma Mayıs sonuna kadar sürecek mi? Sosyal medyada son günlerde tam kapanma sürecinin uzayabileceğine ilişkin iddialar ortaya atılmaya başlandı. Bu iddiaların ardından gözler İçişleri Bakanlığı açıklamalarına çevrildi. Peki tam kapanma uzatıldı mı? Tam kapanma uzayacak mı?
TAM KAPANMA UZATILDI MI?
Koronavirüs vaka sayısındaki artış nedeniyle uygulanan tam kapanmanın uzayıp uzamayacağına ilişkin resmi bir açıklama henüz yapılmadı. Açıklamanın önümüzdeki günlerde yapılması bekleniyor.
TAM KAPANMA NE ZAMAN BİTİYOR?
İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan 26 Nisan 2021 tarihli genelgeye göre, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde alınan kararlar doğrultusunda; halihazırda uygulanmakta olan kısmi kapanma tedbirlerine yeni önlemler eklenerek tam kapanma dönemine geçilecek.
Tam kapanma kararları kapsamında hafta içi hafta sonu ayrımı olmaksızın 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00'da başlayıp 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00'te bitecek şekilde tam zamanlı sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.