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    • 05.05.2021 23:48
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    AB'nin basın toplantısına uçağı damga vurdu

    (AB) Komşuluk ve Genişleme Komiseri ile Arnavutluk Başbakanı 'nın düzenlediği basın toplantısına 'na ait bir uçak damga vurdu. Toplantı sırasında Varhley ve Rama'nın arkasından uçağın geçtiği an toplantıyı anlatan spiker "" ifadesini kullandı. Konuya ilişkin paylaşım yapan Genel Müdürü Bilal Ekşi ,Arnavutluk Başbakanı Rama'yı kastederek "Başbakanının basın toplantısına "tanrı misafiri" olduk. İnanın reklam amacımız yoktu." ifadelerini kullandı.

    AB'nin basın toplantısına THY uçağı damga vurdu

    (AB) Komşuluk ve Genişleme Komiseri ile Arnavutluk Başbakanı 'nın düzenlediği basın toplantısına 'na ait bir uçak damga vurdu.

    Varhelyi, AB tarafından Arnavutluk'a gönderilen 10 bin doz Pfizer-Biontech yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının teslim töreninde Başbakan Edi Rama ile basın toplantısı düzenledi.

    TOPLANTI SIRASINDA ARKADAN THY UÇAĞI GEÇTİ
    Basın toplantısı sırasında ikilinin arkasından Türk Hava Yolları'na ait bir uçağın geçmesi ilginç görüntüler oluşturdu.

    Uçağın geçtiği an toplantıyı anlatan spiker "Turkish Airlines" ifadesini kullanırken, sosyal medyada "Ne reklam yapmışsın ama Turkish Airlines, ürün yerleştirme" gibi yorumlar yapıldı.

    "TANRI MİSAFİRİ OLDUK"
    Konuya ilişkin paylaşım yapan Genel Müdürü Bilal Ekşi ,Arnavutluk Başbakanı Rama'yı kastederek "Başbakanının basın toplantısına "tanrı misafiri" olduk. İnanın reklam amacımız yoktu." ifadelerini kullandı.

    Ekşi şunları söyledi:
    "Dünyanın en çok ülkesine uçan havayolu olarak dost ve kardeş Arnavutluk Başbakanının basın toplantısına "tanrı misafiri" olduk. İnanın reklam amacımız yoktu."

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