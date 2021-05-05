Saat 09.42 sıralarında merkez üssü Çanakkale Biga olan 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İstanbul'da da hissedilen deprem paniğe neden oldu.

AFAD SON DEPREMLER







KANDİLLİ SON DEPREMLER

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------

2021.05.05 09:42:11 40.3453 27.4120 13.7 -.- 4.2 3.7 BOZLAR-BIGA (CANAKKALE) İlksel

2021.05.05 08:47:59 35.2577 26.2645 6.7 -.- 3.4 3.5 GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2021.05.05 08:24:54 35.9307 29.1702 5.0 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel

2021.05.05 07:54:27 37.7383 27.1988 5.1 -.- 2.0 -.- GUZELCAMLI-KUSADASI (AYDIN) İlksel

2021.05.05 07:45:19 39.1230 25.5048 17.1 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI İlksel

2021.05.05 07:26:17 39.0375 25.8922 6.8 -.- 1.7 -.- EGE DENIZI İlksel

2021.05.05 07:25:18 39.5335 39.4138 2.7 -.- 1.4 -.- CAKIRLAR-KEMAH (ERZINCAN) İlksel

2021.05.05 06:14:09 37.2060 29.9230 7.2 -.- 1.7 -.- YAYLAKOY-TEFENNI (BURDUR) İlksel

2021.05.05 04:30:23 36.2937 27.2278 5.0 -.- 1.6 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.05.05 04:05:33 37.8997 26.7457 19.7 -.- 1.1 -.- EGE DENIZI İlksel

2021.05.05 03:59:03 36.4835 27.1438 13.3 -.- 1.2 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.05.05 03:45:44 38.7243 43.8912 16.3 -.- 1.6 -.- BOGAZKESEN-OZALP (VAN) İlksel

2021.05.05 03:25:56 37.3453 28.2293 5.0 -.- 2.3 -.- SEREFKOY-YATAGAN (MUGLA) İlksel

2021.05.05 03:19:03 36.5565 28.7800 19.5 -.- 2.0 -.- DALAMAN ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) İlksel

2021.05.05 03:07:52 38.9665 29.9082 5.0 -.- 1.4 -.- OYSU-ALTINTAS (KUTAHYA) İlksel

2021.05.05 03:04:20 36.4737 27.2083 24.0 -.- 1.5 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel