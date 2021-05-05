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    • 05.05.2021 12:49
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    Günlük hayatta çok rastladığımız bir kelime olan ? Dizilerde, kitaplarda ya da televizyonlarda kullanılan bu kelimenin ne anlama geldiği merak edilerek araştırılanlar arasında yer alıyor. Bir yandan da mürebbiye ile dadılık yapan kişilerin aynı kişi olup olmadığı, aynı işi yapıp yapmadığı merak konusu oluyor. Bu noktada ? Sorusunun yanıtını haberimizde derledik.

    takvim.com.tr
    Mürebbiye ne demek?

    Mürebbiye ne demek? Mürebbiye ile dadı arasında fark nedir? Sorgulaması arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Sık sık konusu geçen ve günlük hayatta konuşulan, tarihçesi yıllar önceye dayanan, romanlarda da bahsedilen mürebbiyenin tanımı görevleri gibi konular araştırılıyor. Günümüzde küçük çocuklar için tutulan dadılar ile mürebbiye aynı şey mi, görevleri aynı mı? İşte yanıtı…

    MÜREBBİYE NE DEMEK?

    Mürebbiye, bir çocuğun eğitim ve bakımıyla görevlendirilmiş kadın. Bir dadının aksine çocuğun fiziksel ihtiyaçlarını karşılamak yerine çocukları eğitmeye odaklanmaktadır. Görev alanı bebeklerden çok okul çağındaki çocuklardır. Mürebbiyeler genellikle öğrencilerinin konaklarında kalırlar ve ailenin bir ferdi olarak kabul edilirler.

    Mürebbiyelik, I. Dünya Savaşı'ndan önce özellikle de yakında uygun bir okulun bulunmadığı kırsal bölgelerdeki Avrupalı ailelerde yaygın olarak görülmekteydi. Aileler çocuklarını uzun bir süre yatılı okula göndermek yerine mürebbiyelerle çocuklarına evde eğitim vermeyi tercih ederdiler. Mürebbiyeler genellikle kızlardan ve genç erkeklerden sorumluydu. Bir erkek çocuk yeterince büyüdüğünde özel öğretmen ya da okula ile devam etmek için mürebbiyeden eğitim almayı bırakırdı.Günümüzde Suud kraliyet ailesi gibi büyük ve zengin aileler veya kraliyet aileleri ile Avustralya'nın taşraları gibi ücra bölgeler dışında mürebbiyelik pek yaygın değildir. Dünya çapında aileler arasında mürebbiye ve özel öğretmen istihdamı için yeni bir canlanma yaşanmaktadır. Bunun sebepleri arasında, kişisel güvenlik, özel eğitimin faydaları ve birden çok yerde seyahat veya yaşama esnekliği sayılabilir.

        TÜRKİYE'DE MÜREBBİYE

        Mürebbiyeliğin Türkiye'de ortaya çıkışı Tanzimat'tan sonra olmuştur ve bu dönemde eğitim için yeni ve yabancı okullara ilgi artarken özel eğitim ve özel ders de giderek yaygınlık kazanmaya başlamıştır. Konakta kalan ve ailenin bir mensubu haline gelen özel hocalar, çoğunlukla Fransız olan mürebbiyelerdir. Bu kişiler, çocukları küçük yaştan itibaren başta yabancı dil olmak üzere musikî, el sanatları ve Batılı terbiye gibi hususlarda yetiştirmeye çalışmışlardır.

        DADI NE İŞ YAPAR?

        Anne ve babalar çocuk yetiştirmede dadılardan yardım alabilirler. Bu da belli bir ücret karşılığında olur. Dadıların çalışmaları sırasında bazı görevleri bulunur. Güvenilir olan dadıların çocukların güvenliğine de çok dikkat etmeleri gerekir. Çünkü bebekler ve çocuklar anne ve babalarından ayrı kaldığı zamanlarda dadılara emanet edilirler. Dadıların öncelikli görevi çocukların ve bebeklerin güvenliğini sağlamalarıdır. Bunun yanı sıra dadılar sabırlı olmalıdır. Çocuklar ile iletişim büyük bir özen gerektirir. Ayrıca dadıların kişisel hijyen kurallarına da uyum sağlaması çok önem taşır. Bunun yanı sıra genel kültürü yüksek dadılar her zaman daha fazla tercih edilir. Ayrıca dadıların güçlü bir iletişim becerisi de olmalıdır.
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