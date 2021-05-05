Mürebbiye ne demek? Mürebbiye ile dadı arasında fark nedir? Sorgulaması arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Sık sık konusu geçen ve günlük hayatta konuşulan, tarihçesi yıllar önceye dayanan, romanlarda da bahsedilen mürebbiyenin tanımı görevleri gibi konular araştırılıyor. Günümüzde küçük çocuklar için tutulan dadılar ile mürebbiye aynı şey mi, görevleri aynı mı? İşte yanıtı…
MÜREBBİYE NE DEMEK?
Mürebbiye, bir çocuğun eğitim ve bakımıyla görevlendirilmiş kadın. Bir dadının aksine çocuğun fiziksel ihtiyaçlarını karşılamak yerine çocukları eğitmeye odaklanmaktadır. Görev alanı bebeklerden çok okul çağındaki çocuklardır. Mürebbiyeler genellikle öğrencilerinin konaklarında kalırlar ve ailenin bir ferdi olarak kabul edilirler.
Mürebbiyelik, I. Dünya Savaşı'ndan önce özellikle de yakında uygun bir okulun bulunmadığı kırsal bölgelerdeki Avrupalı ailelerde yaygın olarak görülmekteydi. Aileler çocuklarını uzun bir süre yatılı okula göndermek yerine mürebbiyelerle çocuklarına evde eğitim vermeyi tercih ederdiler. Mürebbiyeler genellikle kızlardan ve genç erkeklerden sorumluydu. Bir erkek çocuk yeterince büyüdüğünde özel öğretmen ya da okula ile devam etmek için mürebbiyeden eğitim almayı bırakırdı.Günümüzde Suud kraliyet ailesi gibi büyük ve zengin aileler veya kraliyet aileleri ile Avustralya'nın taşraları gibi ücra bölgeler dışında mürebbiyelik pek yaygın değildir. Dünya çapında aileler arasında mürebbiye ve özel öğretmen istihdamı için yeni bir canlanma yaşanmaktadır. Bunun sebepleri arasında, kişisel güvenlik, özel eğitimin faydaları ve birden çok yerde seyahat veya yaşama esnekliği sayılabilir.