TÜRKİYE'DE MÜREBBİYE

Mürebbiyeliğin Türkiye'de ortaya çıkışı Tanzimat'tan sonra olmuştur ve bu dönemde eğitim için yeni ve yabancı okullara ilgi artarken özel eğitim ve özel ders de giderek yaygınlık kazanmaya başlamıştır. Konakta kalan ve ailenin bir mensubu haline gelen özel hocalar, çoğunlukla Fransız olan mürebbiyelerdir. Bu kişiler, çocukları küçük yaştan itibaren başta yabancı dil olmak üzere musikî, el sanatları ve Batılı terbiye gibi hususlarda yetiştirmeye çalışmışlardır.

DADI NE İŞ YAPAR?

Anne ve babalar çocuk yetiştirmede dadılardan yardım alabilirler. Bu da belli bir ücret karşılığında olur. Dadıların çalışmaları sırasında bazı görevleri bulunur. Güvenilir olan dadıların çocukların güvenliğine de çok dikkat etmeleri gerekir. Çünkü bebekler ve çocuklar anne ve babalarından ayrı kaldığı zamanlarda dadılara emanet edilirler. Dadıların öncelikli görevi çocukların ve bebeklerin güvenliğini sağlamalarıdır. Bunun yanı sıra dadılar sabırlı olmalıdır. Çocuklar ile iletişim büyük bir özen gerektirir. Ayrıca dadıların kişisel hijyen kurallarına da uyum sağlaması çok önem taşır. Bunun yanı sıra genel kültürü yüksek dadılar her zaman daha fazla tercih edilir. Ayrıca dadıların güçlü bir iletişim becerisi de olmalıdır.