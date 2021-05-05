İstanbul'un Üsküdar ilçesinde bulunan Mihrimah Sultan Cami'inde yaşan "kadınlar camiye giremez" polemiği kamuoyunda geniş yankı buldu. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi mezunu Ebru Erman'ın haksız eleştirilere maruz kaldığı olayla ilgili konuşan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş tartışmalara son noktayı koydu.
ERBAŞ: "KADINLARIMIZIN CAMİDE İBADET ETMESİ İÇİN CANLA BAŞLA ÇALIŞIYORUZ"
Erbaş, A Haber'de katıldığı programda konuyla ilgi şunları söyledi: "Ebru Erman ile telefonla görüştüm. Üzüntümü paylaştım. Kendisi Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi mezunu.
Benim de mezun olduğum fakülteden mezun olmuş. Onun anlattığı kadarıyla bir başka kadın topluluğuna itiraz eden beyefendi camide sizin ne işiniz var tarzında karşı çıkınca Ebru Hanım da kadın kardeşimizi savunmak için devreye girmiş.