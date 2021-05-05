Cumhurbaşkanlığı liderliğinde gerçekleşen Kabine Toplantısı'nda koronavirüs vakaları değerlendirildi ve vaka sayılarını düşürmek amacıyla 17 günlük tam kapanma uygulaması başladı. Bununla birlikte vatandaşlar pek çok kurumun çalışma saatlerini merak etti. Tam kapanma sürecinde noterlerin çalışma saatleri de değişti. Türkiye Noterler Birliği tarafından yapılan açıklamayla yeniden nöbetçi noter sistemine geçiş yapıldı. Peki, 5 Mayıs 2021 bugün noterler açık mı? 5 Mayıs Türkiye Noterler Birliği açık olan nöbetçi noterler listesi!
TAM KAPANMADA- YASAKLARDA NOTERLER AÇIK MI?
Türkiye Noterler Birliği Başkanı Dursun Cin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanacak tam kapanma sürecinde, hizmete yetecek kadar noterin açık olacağını bildirdi.
Türkiye Noterler Birliği Başkanı Dursun Cin, yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığınca "tam kapanma" sürecine ilişkin yayımlanan genelgede noterliklerin de çalışacak kurumlar arasında gösterildiğini anımsattı. Bu süreçte yurt çapında herhangi aksamaya meydan vermemek için nöbetçi noterliklerin hizmet sunacağını belirten Cin, şöyle konuştu:
"Kapanma döneminde sınırlı sayıda olmak üzere hizmete yetecek kadar noterimiz, nöbetçi noterlik olarak görev yapacak. Küçük ilçelerde bir noter, büyük yerlerde daha fazla noter olacak şekilde hizmetin devamı için vatandaşların acil işlerini görmek üzere noterliklerimiz hizmet verecek."
Tam kapanma sürecinde çalışacak noterliklere ait bilgilerin Türkiye Noterler Birliğinin internet sitesinden ilan edileceğini bildiren Cin, bu şekilde vatandaşların ikametlerine en yakın noterden hizmet alabileceğini kaydetti.
NOTERLERİN YENİ ÇALIŞMA SAATLERİ!
Vatandaşların noterliklere gitmeden önce e-randevu sistemini de kullanabileceğini hatırlatan Cin, bu süreçte çalışma saatlerinin, daha önce belirlendiği üzere 10.00-16.00 olacağını aktardı.
Tam kapanma sürecinde yapılacak işlemler konusunda bir sınırlama olmadığını bildiren Dursun Cin, "Bütün noterlik işlemleri görülecek. Notere gelen her vatandaşın her konudaki işlemi yapılabilecek." dedi.