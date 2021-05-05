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    • 05.05.2021 13:11
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    5 Mayıs 2021 bugün hangi nöbetçi noterler açık? , , nöbetçi noter var mı? listeyi açıkladı!

    Cumhurbaşkanlığı liderliğinde gerçekleşen Kabine Toplantısı’nda koronavirüs vakaları değerlendirildi ve vaka sayılarını düşürmek amacıyla 17 günlük tam kapanma uygulaması başladı. Bununla birlikte vatandaşlar pek çok kurumun çalışma saatlerini merak etti. Tam kapanma sürecinde noterlerin çalışma saatleri de değişti. tarafından yapılan açıklamayla yeniden nöbetçi noter sistemine geçiş yapıldı. Peki, 5 Mayıs 2021 bugün noterler açık mı? 5 Mayıs Türkiye Noterler Birliği açık olan nöbetçi noterler listesi!

    takvim.com.tr
    5 Mayıs 2021 hangi nöbetçi noterler açık?

    Cumhurbaşkanlığı liderliğinde gerçekleşen Kabine Toplantısı'nda koronavirüs vakaları değerlendirildi ve vaka sayılarını düşürmek amacıyla 17 günlük tam kapanma uygulaması başladı. Bununla birlikte vatandaşlar pek çok kurumun çalışma saatlerini merak etti. Tam kapanma sürecinde noterlerin çalışma saatleri de değişti. Türkiye Noterler Birliği tarafından yapılan açıklamayla yeniden nöbetçi noter sistemine geçiş yapıldı. Peki, 5 Mayıs 2021 bugün noterler açık mı? 5 Mayıs Türkiye Noterler Birliği açık olan nöbetçi noterler listesi!

    TAM KAPANMADA- YASAKLARDA NOTERLER AÇIK MI?

    Türkiye Noterler Birliği Başkanı Dursun Cin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanacak tam kapanma sürecinde, hizmete yetecek kadar noterin açık olacağını bildirdi.

    Türkiye Noterler Birliği Başkanı Dursun Cin, yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığınca "tam kapanma" sürecine ilişkin yayımlanan genelgede noterliklerin de çalışacak kurumlar arasında gösterildiğini anımsattı. Bu süreçte yurt çapında herhangi aksamaya meydan vermemek için nöbetçi noterliklerin hizmet sunacağını belirten Cin, şöyle konuştu:

    "Kapanma döneminde sınırlı sayıda olmak üzere hizmete yetecek kadar noterimiz, nöbetçi noterlik olarak görev yapacak. Küçük ilçelerde bir noter, büyük yerlerde daha fazla noter olacak şekilde hizmetin devamı için vatandaşların acil işlerini görmek üzere noterliklerimiz hizmet verecek."

    Tam kapanma sürecinde çalışacak noterliklere ait bilgilerin Türkiye Noterler Birliğinin internet sitesinden ilan edileceğini bildiren Cin, bu şekilde vatandaşların ikametlerine en yakın noterden hizmet alabileceğini kaydetti.

    NOTERLERİN YENİ ÇALIŞMA SAATLERİ!

    Vatandaşların noterliklere gitmeden önce e-randevu sistemini de kullanabileceğini hatırlatan Cin, bu süreçte çalışma saatlerinin, daha önce belirlendiği üzere 10.00-16.00 olacağını aktardı.

    Tam kapanma sürecinde yapılacak işlemler konusunda bir sınırlama olmadığını bildiren Dursun Cin, "Bütün noterlik işlemleri görülecek. Notere gelen her vatandaşın her konudaki işlemi yapılabilecek." dedi.

        5 MAYIS BUGÜN HANGİ NÖBETÇİ NOTERLER AÇIK?

        Türkiye Noterler Birliği resmi internet sitesi olan TNB.org.tr adresi üzerinden yayımlanacak. Sitede ana sayfada sağ üst bölümde yer alan nöbetçi noterlikler seçeğini tıklayıp gelen ekranda tarih ve şehir seçeneği olan bölümleri doldurduktan sona sorgula butonuna basmanız yeterli olacaktır.

        Ankara'da bugün il genelinde yer alan 107 nöbetçi noter bulunurken, İstanbul'da bugün açık olan nöbetçi noterler 302 olarak ilan edildi. Listede açık olan noterlerin isimleri, adresleri ve telefon bilgileri de yer alıyor.

        NOTERDE YAPILAN İŞLEMLER NELER?

        – Evlenme sözleşmesi,
        – Gayrimenkul satış vaadi sözleşme
        – Zilyetlik devri sözleşmesi
        – Miras taksimi Gayrimenkul, hibe vaadi sözleşmesi,
        – Şirket sözleşmesi,
        – İrtifak hakkı vaadi ve ortak mülkün idaresi sözleşmesi,
        – Medeni Kanunun 748. maddesine müstenit sükna hakkı sözleşmesi,
        – Kaydı hayat ile irat bağlanması sözleşmesi (Borçlar Kanunu 507),
        – Ölünceye kadar bakma sözleşmesi, (Borçlar Kanunu 511),
        – Mülkiyeti muhafaza kaydı ile satış sözleşmesi,
        – Kira sözleşmesi,
        – Menkul mallarda hibe sözleşmesi,
        – Taksim ve ifraz sözleşmesi,
        – Evlat edinme sözleşmesi,
        --Temlik,– Taahhütname,
        – Kefaletname,
        – Vasiyetname,
        – Vakıf senedi,
        – Aile vakfı senedi,
        – Tanıma senedi,
        – Muvafakatname,
        – Sulhname,
        – Yeddiemin senedi,
        – Rehin senedi,
        – Borç senedi,
        – Fesihname,
        – İbraname,
        – Beyanname,
        – Şahadetname,
        – Piyango – Kur'a ve toplantı tutanağı,
        – Emanetleri saklama tutanağı,
        – İfade tutanağı,
        – Tespit tutanağı,
        – Vekaletname,
        – Defter onaylanması,
        – Çevirme,
        – Örnek çıkartma,
        – İmza sirküleri,
        – Protesto işleri,
        – İhbar – ihtarname işleri ve tebliği,
        – Tescil,

        Noterler tarafından özel olarak yapılabilecek işlemler

        – Tespit işleri,
        – Emanet işleri,
        – Vasiyetname ve ölüme bağlı tasarruflarla ilgili işler,
        – Tebligat işleri
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        Haberler Güncel 5 Mayıs 2021 bugün hangi nöbetçi noterler açık? İstanbul, Ankara, İzmir nöbetçi noter var mı? TNB listeyi açıkladı!