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    • 04.05.2021 16:23
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    Tabiatın yaralarını Büyükşehir sarıyor

    ’da maden ocağı olarak kullanılan ve işletme süreleri tamamlanınca kaderine terk edilen alanlar, tarafından yeniden doğaya kazandırılıyor. Yemyeşil ağaçlar arasında kanserli hücre gibi görünen maden ocağı alanları, hafriyat toprağı ile doldurulup, yeniden ağaçlandırılıyor.

    Tabiatın yaralarını Büyükşehir sarıyor

    'nın daha sağlıklı ve yaşanılabilir bir kent olması için çevre yatırımlarına ağırlık veren, su, kanalizasyon, yağmur suyu hatları ve dere ıslah çalışmalarının yanında büyük ölçekli yeni yeşil alanları kente kazandıran , diğer taraftan doğayı kirletici unsurlara karşı da yoğun bir mücadele veriyor. Özellikle dere kenarları ve verimli tarım alanlarına kaçak olarak dökülen hafriyatların önüne geçmek için il genelinde 28 adet hafriyat depolama sahası oluşturulurken, Bursa'da inşaat sektörünün ürettiği aylık yaklaşık 300 bin ton hafriyat atığı bu alanlarda düzenli olarak depolanıyor.

    Bursa'daki bu atıkların kontrolsüz dökülmesi ile yaşanacak çevre ve görüntü kirliliğini önlemek amacıyla vasfını yitirmiş ve kullanılmayan maden alanları da rehabilite edilerek yeniden kente kazandırılıyor. Bu alanlar doğal topografyaya uygun şekilde hafriyat toprağı ile doldurulduktan sonra ağaçlandırma çalışmaları ile doğal yaşama geri kazandırılıyor.

    DOĞAL DENGE KORUNUYOR
    iştiraklerinden BURKENT A.Ş. yapılan dolgu işlemleri sayesinde yemyeşil ağaçlar arasında kanserli hücre gibi görünen maden ocağı alanları, hafriyat toprağı ile doldurulup, yeniden ağaçlandırılıyor. Bu çalışmalar kapsamında 2014 yılında 'nden Büyükşehir'e tahsis edilen sahasındaki 92 bin 344 metrekarelik alan yaklaşık 950 bin metreküp hafriyat toprağı dökülerek yeniden ağaçlandırıldı. Doğal dengesine kavuşan alan 2019 yılında Orman Bölge Müdürlüğü'ne geri teslim edildi.



    Yine ilçesi 'ndeki maden ocağı alanı da yaklaşık 21 bin kamyon hafriyat toprağı dökülerek dolduruldu. 200 adet 1 yaşında ı, 1000 adet ve yaklaşık 100 adet erguvan fidanı dikilerek ağaçlandırılan alan 2019 yılında Orman Bölge Müdürlüğü'ne geri teslim edildi.

    Sadece maden ocakları değil, bataklık alanlarda da hafriyat toprağı ile doldurularak tarıma kazandırılıyor.



    Bu çalışmalar kapsamında Mudanya ilçesi ki bataklık alan dolgu toprağı ile doldurulup, üzerine 60 adet incir, 30 adet ceviz, 5 adet kiraz ve 3 adet dut fidanı dikildi.

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