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    : alışveriş yasak mı? Yasaklar online alışverişi de kapsayacak mı?

    alışveriş yasak mı? Sorusu gündemde merak edilen konular arasında yer aldı. 81 ile market tedbirleri konulu bir genelge gönderdi. Marketlerde bazı ürünlerin yasaklanmasıyla akılda soru işaretleri kaldı. 7 Mayıs 2021 Cuma gününden itibaren marketlerde temel ihtiyaçlar kapsamındaki ürünlerin dışında herhangi bir ürün satışına izin verilmeyecek. Peki, ? ? İşte konu hakkında detaylar!

    takvim.com.tr
    İçişleri genelgesi son dakika: Online alışveriş yasak mı?

    İçişleri Bakanlığı 81 ile market tedbirleri konulu bir genelge gönderdi. Marketlerde bazı ürünlerin yasaklanmasıyla akılda soru işaretleri kaldı. 7 Mayıs 2021 Cuma gününden itibaren marketlerde temel ihtiyaçlar kapsamındaki ürünlerin dışında herhangi bir ürün satışına izin verilmeyecek. Peki, hangi ürünlerin satışı yasaklandı? Online alışveriş yasak mı? İşte konu hakkında detaylar!

    ONLİNE ALIŞVERİŞ YASAK MI?

    Online alışverişlerle ilgili bir kısıtlamanın söz konusu olmadığını belirten Çataklı şunları söyledi: "Düzenlemeler cumartesi pazar döneminde yaptığımız düzenlemedir. Tam kapanma sürecine yayıldı. Bu dinamik bir süreç yeni durumlar ve ihtiyaçlar karşısında yeni tedbirler alıyoruz"diye konuşan Çataklı, marketlere getirilen yeni yasaklarla ilgili olarak,"Buradaki temel amaç minumum yoğunluk ve en zaruri ihtiyaçların karşılanarak bu sürecin atlatılması"

    İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine, 'market tedbirleri' konulu genelge gönderdi. Genelgede, vatandaşların zorunlu ihtiyaçları dışında herhangi bir ürün satışına izin verilmeyeceğinin altı çizildi.

    HANGİ ÜRÜNLER YASAKLANDI?

    Yeni alınan kararlarla birlikte, marketlerde vatandaşların zorunlu temel ihtiyaçları kapsamındaki ürünlerin dışında herhangi bir ürün satışına izin verilmeyecek. 7 Mayıs 2021 Cuma gününden itibaren marketlerde temel gıda ve temizlik ürünlerinin yanı sıra sadece hayvan yemi, mamaları ile kozmetik ürünleri satılabilecek. Parfüm ve kozmetik ürünleri ise satılamayacak.

        Daha önce getirilen alkollü ürün satışı kısıtlamasının yanı sıra marketlerde (zincir ve süper marketler dahil) elektronik eşya, oyuncak, kırtasiye, giyim ve aksesuar, ev tekstili, oto aksesuar, bahçe malzemeleri, hırdavat, zücaciye vb. ürünlerin satışına izin verilmeyecek.

        SİGARA SATIŞI YASAKLANACAK MI?

        Marketlerdeki bazı ürünlere yasak getirilmesi ardından gözler sigara yasağına çevrildi. Sigara satışı sorularına da yanıt geldi. "Sigara yasağına" ilişkin iddiaları da AA muhabirine değerlendiren İçişleri Bakanlığı Yardımcısı İsmail Çataklı, market tedbirlerine yönelik son yayınlanan genelgede, sigara yasağına ilişkin bir kısıtlama olmadığını belirtti.Çataklı, bu yöndeki tezviratların sosyal medya dedikodusundan ibaret olduğunu söyledi.
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