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    • Güncel
    • 04.05.2021 15:29
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    • 04.05.2021 15:29
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    Son dakika: MSB Irak'ın kuzeyindeki operasyonlardan fotoğraf paylaştı

    Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerinde devam eden operasyonlardan fotoğraflar paylaştı.

    Kahraman Mehmetçik terörist avında!

    Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Irak kuzeyindeki Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerinin zorlu arazisine rağmen Kahraman Mehmetçik her bir teröristi etkisiz hale getirmek için operasyonlara aralıksız devam ediyor." ifadeleri kullanıldı.

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