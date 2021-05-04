Son dakika: MSB Irak'ın kuzeyindeki operasyonlardan fotoğraf paylaştı

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Irak kuzeyindeki Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerinin zorlu arazisine rağmen Kahraman Mehmetçik her bir teröristi etkisiz hale getirmek için operasyonlara aralıksız devam ediyor." ifadeleri kullanıldı.

Irak kuzeyindeki Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerinin zorlu arazisine rağmen Kahraman Mehmetçik her bir teröristi etkisiz hale getirmek için operasyonlara aralıksız devam ediyor. #PençeŞimşekPençeYıldırım pic.twitter.com/LuqP9FxJM3 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 4, 2021