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    • 04.05.2021 17:55
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    Son dakika: Gümüşhane'de 2 köy ve 1 mahalle Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

    Gümüşhane Valiliği'nden yapılan açıklamada Kürtün ilçesinin Gürgenli ve Kızılcadam köyleri ile Özkürtün beldesinin Cayra Mahallesi'nde, Kovid-19 pozitif vaka ile temaslı sayısının fazla olması nedeniyle virüsün bulaşmasının önlenmesi ve kamu sağlığının korunması amacıyla bir dizi tedbir alındığı belirtildi. Açıklamada, ilgili köyler ile mahallede bugünden itibaren yeni bir değerlendirme yapılıncaya kadar karantina tedbiri uygulanacağı kaydedildi.

    Bir ilde 3 bölgeye koronavirüs karantinası

    Gümüşhane'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 2 köy ve bir mahallede karantina uygulanmaya başlandı.

    Valilikten yapılan açıklamada, Kürtün ilçesinin Gürgenli ve Kızılcadam köyleri ile Özkürtün beldesinin Cayra Mahallesi'nde, Kovid-19 pozitif vaka ile temaslı sayısının fazla olması nedeniyle virüsün bulaşmasının önlenmesi ve kamu sağlığının korunması amacıyla bir dizi tedbir alındığı belirtildi.

    Açıklamada, ilgili köyler ile mahallede bugünden itibaren yeni bir değerlendirme yapılıncaya kadar karantina tedbiri uygulanacağı kaydedildi.

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    Haberler Güncel Son dakika: Gümüşhane'de 2 köy ve 1 mahalle Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı