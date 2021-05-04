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    • 04.05.2021 18:36
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    MSB duyurdu: lerimize makineli tüfekle ateş açan 3 'lı terörist etkisiz hale getirildi

    Askerlerimize makineli tüfekle ateş açan 3 'lı terörist etkisiz hale getirildi. Konuya ilişkin açıklama yapan Milli Savunma Bakanlığı, " bölgesinde bulunan lerimize makineli tüfek ile ateş açan 3 PKK/YPG'li terörist Komandolarımızın verdiği karşılıkla etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

    3 terörist öldürüldü!

    Irak'ın kuzeyinde Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları sürerken terör örgütü bölgesinde lerimizi hedef aldı.

    Askerlerimize makineli tüfekle ateş açan 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

    KOMANDOLARIMIZ ACIMADI
    Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Fırat Kalkanı bölgesinde bulunan Mehmetçiklerimize makineli tüfek ile ateş açan 3 PKK/YPG'li terörist Komandolarımızın verdiği karşılıkla etkisiz hâle getirildi. Teröristlere ait bir barınak da ateş destek vasıtalarımızla tahrip edildi" denildi.

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