Irak'ın kuzeyinde Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları sürerken terör örgütü PKK Fırat Kalkanı bölgesinde mehmetçiklerimizi hedef aldı.

Askerlerimize makineli tüfekle ateş açan 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

KOMANDOLARIMIZ ACIMADI

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Fırat Kalkanı bölgesinde bulunan Mehmetçiklerimize makineli tüfek ile ateş açan 3 PKK/YPG'li terörist Komandolarımızın verdiği karşılıkla etkisiz hâle getirildi. Teröristlere ait bir barınak da ateş destek vasıtalarımızla tahrip edildi" denildi.