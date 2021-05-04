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    • 04.05.2021 21:58
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    Ramazanda kanlı alkol partisi! İYİ Partili 'ın danışmanı birlikte alkol aldığı arkadaşını 6 yerinden bıçakladı

    Milletvekili ’ın danışması , geçtiğimiz günlerde birlikte alkol aldığı yakın arkadaşını 6 yerinden bıçakladı. olay yerinden kaçmak üzereyken polis tarafından yakalanan Dinç’in tutuklanması istedi. Mahkeme İP’li vekilin danışmanını ev hapsine mahkûm ederek, elektronik kelepçe takılmasına hükmetti.

    Ramazan’da alkol partisi kana bulandı

    İYİ Parti Ankara Milletvekili Şenol Sunat'ın danışmanı Gökhan Dinç'in beraber alkol aldığı bir arkadaşını 6 yerinden bıçakladığı ortaya çıktı. Olay yerinden kaçmak üzereyken polislerce yakalanan Dinç, mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla ev hapsini mahkûm edildi.



    "BURADA KALIN" TARTIŞMASI
    İddiaya göre, İYİ Parti Ankara Milletvekili Şenol Sunat'ın danışmanı Gökhan Dinç ve arkadaşı M.T. birlikte mangal yapmak ve alkol almak için 1 Nisan akşamı lise ve üniversiteden arkadaşları olan A.E'nin evine gitti. Gecenin ilerleyen saatlerinde iyice sarhoş olan iki arkadaş arasında tartışma çıktı ve Dinç, arkadaşı A.E'yi 6 yerinden bıçakladı.




    SABAH'ta yer alan habere göre bıçaklanan A.E'nin eşi D.E. polis sorgusunda yaşananları şöyle anlattı:

    "Gökhan ve M.T'nin mangal yakmak ve birlikte alkol almak için bize geldiler. Eşim Gökhan ve M.T. geç olduğu için bizde kalmalarını teklif etti. Gökhan, 'Sana mı soracağız demesiyle, eşim 'O zaman gidin' dedi. Bunun üzerine aralarında tartışma başladı."




        MİLLETVEKİLİ DANIŞMANLIĞI YAPAMASIN
        Bıçaklanan A.E.'nin avukat eşi D.E. olayla ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekterliği'ne yazdığı bir yazıda eşini bıçaklayan Gökhan Dinç hakkında soruşturma başlatılmasını meclisteki göreviyle milletvekili danışmanlığından el çektirilmesini talep etti.



        D.E. şu ifadeleri kullandı: "Canavarca hisle her iki elinde birer bıçakla eşimi bıçaklayan bu şahsın TBMM çalışanı ve milletvekili danışmanı olmaması için gerekli idari sürecin, soruşturmanın başlatılmasını saygıyla talep ederim."

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