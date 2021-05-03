Tam kapanmada acile nasıl gidilir? Sokağa çıkma yasağında hastane acile nasıl gidilir? Açık mı? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Sağlık kuruluşlarından alınan randevuları olanlar ya da acil bir durum ile saat fark etmeksizin hastaneye gitmesi gereken vatandaşlar yasaktan muaf mı oluyor yoksa ceza ödemek zorunda mı kalıyor? Tam kapanmada hastaneye gidilebilir mi? İşte ayrıntılar…
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA HASTANEYE GİDİLİR Mİ?
Sokağa çıkma yasağında sağlık randevuları hakkında genelgede yer alan madde şu şekilde;
Sokağa çıkma kısıtlamaları sırasında muafiyet tanınan iş yerlerinde çalışıldığına dair gerçeğe aykırı belge düzenlenmesi, özel sağlık kuruluşlarından sahte randevu alınması, fırın, market, bakkal, kasap, manav, kuruyemişçi veya tatlıcılara çıkış serbestisinin maksadını aşan şekilde kullanımı (markete ailece gidilmesi gibi), Çiftçi Kayıt Belgesi'nin amaç dışı kullanılması gibi durumlarda muafiyetlerin giderek artan bir sıklıkla kötüye kullanıldığı göz önünde bulundurularak, bu suistimallerin önlenmesi amacıyla kolluk kuvvetlerince her türlü tedbir alınacak ve denetimlerde bu hususların kontrolü özellikle sağlanacak.
Zorunlu sağlık randevusu olanlar (Kızılay'a yapılacak kan ve plazma bağışları dahil), sokağa çıkma kısıtlamalarının uygulanacağı günlerde istisna kapsamında olduğunu belgelemek suretiyle muaf tutulabilecektir.
TAM KAPANMA SAAT KAÇTA BİTECEK?
29 Nisan Perşembe akşamı saat 19.00'da başlayacak olan tam kapanmanın, 17 Mayıs Pazartesi 05.00'te tamamlanması öngörülüyor.
İçişleri Bakanlığınca, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda alınan kararlar doğrultusunda, "Tam Kapanma Tedbirleri" konulu genelge 81 il valiliğine gönderilmişti.
Bu kapsamda, ülke genelinde saat 19.00 itibarıyla başlayan tam kapanma dönemi 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'te sona erecek.