Tam kapanmada acile nasıl gidilir? Sokağa çıkma yasağında hastane acile nasıl gidilir? Açık mı? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Sağlık kuruluşlarından alınan randevuları olanlar ya da acil bir durum ile saat fark etmeksizin hastaneye gitmesi gereken vatandaşlar yasaktan muaf mı oluyor yoksa ceza ödemek zorunda mı kalıyor? Tam kapanmada hastaneye gidilebilir mi? İşte ayrıntılar…