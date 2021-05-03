Yaklaşık 5 dakikada olay yerine ulaşan ekipler, müdahale ederek arabaya binmemek için direnen H.K.'yi kurtardı. A.K. ise gözaltına alındı.

H.K., ifadesi ve şikayeti alınmak üzere emniyete götürüldü. Eski eşinin kendisini daha önce de sürekli tehdit ettiğini dile getiren H.K., işlemlerinin ardından yine polis ekipleri tarafından evine bırakıldı.