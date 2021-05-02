AĞIR TABLO

Hindistan'da B.1.617 mutasyonuyla birlikte vaka sayısı patladı. Buna göre son 24 saatte ülkede 401 bin 993 vaka çıktı! 3 bin 523 kişinin de öldüğü açıklandı. Sağlık sisteminin çöktüğü ülkede krematoryumlarda da yoğunluk vardı. Görevliler cenazelerin yakılması için kesintisiz çalıştı. Avusturya ise Hindistan'dan dönüş yapacak vatandaşlarına ülkeyi kapattı!