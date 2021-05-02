Türkiye, Coronavirüs'ü bitirmek için düğmeye bastı. Bu kapsamda 17 günlük tam kapanma kararı alındı. Yurdum insanını da karantina telaşı sardı. Kimi Bodrum'a kimi de memleketine kaçtı! İstanbul'da yaşayanalar ise soluğu Maltepe'deki Karavan Parkı'nda aldı. 17 günü, karavanlarına geçirmeyi planlayan aileler, denizin ve güneşli havanın tadını çıkardı.
Eşiyle birlikte karavanda yaşayan Ufuk Öztürk, "Normalde burada 5-10 karavan vardı. Pandemiden sonra 80-90 karavan hafta sonları bile buraya geliyor, vakitlerini burada geçiriyorlar" açıklaması yaptı. Ailesiyle birlikte karavanda kalan Namık Kemal Bora Gönüllüeroğlu, "Uzun süreli bu dönemi karavanda geçirmeyi tercih ettik ailece. Karavanda kutu oyunlarımız var, gerekirse TV var" ifadesini kullandı.
SERVETİ PRADA'YI AŞIDI
Türk bilim adamı ve BioNTech'in CEO'su Prof. Uğur Şahin ile eşi Dr. Özlem Türeci, Coronavirüs'e karşı aşı geliştirdi. Onlarca ülkede uygulamaya geçilen aşının ardından şirketi bir anda değerlendi. En zenginler listesine giren Prof. Şahin, adeta paraya para demedi! Kişisel serveti 8 milyar dolara yükseldi. Şahin Biontech hisselerindeki yükseliş sayesinde Richard Branson ve Miuccia Prada gibi isimleri geçti.