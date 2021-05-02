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    Yurdum insanını kapanma telaşı sardı: 'da yaşayanlar tercihini karavandan yana kullandı

    Yurdum insanını kapanma telaşı sardı. Kimi ’a kimi memleketine kaçtı. ’da yaşayanlar ise tercihini karavandan yana kullandı. ’daki ise karantina için kendine ağaç ev yaptı.

    Karavantina!

    Türkiye, Coronavirüs'ü bitirmek için düğmeye bastı. Bu kapsamda 17 günlük tam kapanma kararı alındı. Yurdum insanını da karantina telaşı sardı. Kimi Bodrum'a kimi de memleketine kaçtı! İstanbul'da yaşayanalar ise soluğu Maltepe'deki Karavan Parkı'nda aldı. 17 günü, karavanlarına geçirmeyi planlayan aileler, denizin ve güneşli havanın tadını çıkardı.

    Eşiyle birlikte karavanda yaşayan Ufuk Öztürk, "Normalde burada 5-10 karavan vardı. Pandemiden sonra 80-90 karavan hafta sonları bile buraya geliyor, vakitlerini burada geçiriyorlar" açıklaması yaptı. Ailesiyle birlikte karavanda kalan Namık Kemal Bora Gönüllüeroğlu, "Uzun süreli bu dönemi karavanda geçirmeyi tercih ettik ailece. Karavanda kutu oyunlarımız var, gerekirse TV var" ifadesini kullandı.

    SERVETİ PRADA'YI AŞIDI
    Türk     bilim adamı ve BioNTech'in CEO'su Prof. Uğur Şahin ile eşi Dr. Özlem Türeci, Coronavirüs'e karşı aşı geliştirdi. Onlarca ülkede uygulamaya geçilen aşının ardından şirketi bir anda değerlendi. En zenginler listesine giren Prof. Şahin, adeta paraya para demedi! Kişisel serveti 8 milyar dolara yükseldi. Şahin Biontech hisselerindeki yükseliş sayesinde Richard Branson ve Miuccia Prada gibi isimleri geçti.

        AĞAÇKONDU
        Amasya'da yaşayan amca çocukları Necati ve İlker Otçu, COVİD- 19'u ciddiye aldı. Salgından korunmak için ağaca bitişik 'ahşap ev' yaptı. Karantina boyunca ağaçkonduda kalacaklarını açıkladı.

        AĞIR TABLO
        Hindistan'da B.1.617 mutasyonuyla birlikte vaka sayısı patladı. Buna göre son 24 saatte ülkede 401 bin 993 vaka çıktı! 3 bin 523 kişinin de öldüğü açıklandı. Sağlık sisteminin çöktüğü ülkede krematoryumlarda da yoğunluk vardı. Görevliler cenazelerin yakılması için kesintisiz çalıştı. Avusturya ise Hindistan'dan dönüş yapacak vatandaşlarına ülkeyi kapattı!
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        Aşı olmayana kısıtlama yolda
        Haberler Güncel Yurdum insanını kapanma telaşı sardı: İstanbul'da yaşayanlar tercihini karavandan yana kullandı