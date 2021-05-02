Koronavirüs tedbirleri kapsamında tam kapanma süreci 17 Mayıs Pazartesi sabah saat 05.00'e kadar sürecek. Önceki önlemlere göre yeni uygulamada, konaklamadan şehirlerarası seyahate, sokağa çıkmadan paket servislere kadar bir çok farklılık bulunuyor.
BAKKAL VE MARKETLER FAALİYETLERİNE DEVAM EDECEK
Tam kapanma süresince bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek. Vatandaşlar zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve engelliler haricinde araç kullanmamak şartıyla ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebilecek.
Aynı saatler arasında bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi, tatlıcılar ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabilecek.