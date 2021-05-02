ALES saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? ALES 2021 adayları yasaktan muaf mı? Sonuçlar…

ALES saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? ALES 2021 adayları yasaktan muaf mı? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Koronavirüs salgınıyla mücadeleden dolayı bazı sınavlar ertelenirken bazıları ise uygulanıyor. Bugün 2021-ALES/1, (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) gerçekleşecek. Peki ÖSYM sonuç tarihini açıkladı mı, sınav soru ve cevapları ne zaman yayımlanacak? İşte merak edilenler…
ALES SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK, KAÇTA BİTECEK?
2021 ALES saat 10:15'te başlayacak ve adaylara 50 sözel 50 sayısal alandan olmak üzere toplamda 100 soru için 150 dakika süre tanınan ALES sınavı 12:45'te bitecek.
Saat 10.00'dan sonra sınav binalarına kimse alınmayacak. Adayın, sınava girebilmesi için Sınava Giriş Belgesi'ne ek olarak; fotoğraflı nüfus cüzdanını, T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportunun aslını yanında bulundurması zorunlu. Fotoğraflı nüfus cüzdanı veya Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaport dışında; Türk vatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait Pembe/Mavi Kartlar, pasaportları bulunmayan KKTC vatandaşlarının fotoğraflı ve kimlik numaralı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kimlik Kartı, kimlik belgesi olarak kabul edilecek.