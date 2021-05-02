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    • 02.05.2021 09:22
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    , ? ? Sonuçlar…

    Gündemde sıklıkla araştırılanlar arasında , ? Sorusu yer alıyor. Akademik kariyer hedefleyenlerin katıldığı sınav her yıl ÖSYM tarafından düzenleniyor. Koronavirüs salgınından dolayı ertelenip ertelenmeyeceği merak edilirken ÖSYM, ’in 2 Mayıs Pazar günü yani bugün yapılacağını duyurdu. Peki sınav kaç dakika sürecek? Tam kapanmanın uygulandığı şu günlerde ? Sonuçlar ne zaman açıklanacak? İşte detaylar…

    takvim.com.tr
    ALES saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? ALES 2021 adayları yasaktan muaf mı? Sonuçlar…

    ALES saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? ALES 2021 adayları yasaktan muaf mı? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Koronavirüs salgınıyla mücadeleden dolayı bazı sınavlar ertelenirken bazıları ise uygulanıyor. Bugün 2021-ALES/1, (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) gerçekleşecek. Peki ÖSYM sonuç tarihini açıkladı mı, sınav soru ve cevapları ne zaman yayımlanacak? İşte merak edilenler…

    ALES SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK, KAÇTA BİTECEK?

    2021 ALES saat 10:15'te başlayacak ve adaylara 50 sözel 50 sayısal alandan olmak üzere toplamda 100 soru için 150 dakika süre tanınan ALES sınavı 12:45'te bitecek.

    Saat 10.00'dan sonra sınav binalarına kimse alınmayacak. Adayın, sınava girebilmesi için Sınava Giriş Belgesi'ne ek olarak; fotoğraflı nüfus cüzdanını, T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportunun aslını yanında bulundurması zorunlu. Fotoğraflı nüfus cüzdanı veya Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaport dışında; Türk vatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait Pembe/Mavi Kartlar, pasaportları bulunmayan KKTC vatandaşlarının fotoğraflı ve kimlik numaralı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kimlik Kartı, kimlik belgesi olarak kabul edilecek.

        ALES ADAYLARI YASAKTAN MUAF MI?

        "2021-ALES/1, 2021 yılı ÖSYM Sınav Takviminde ilan edilen 2 Mayıs 2021 Pazar günü gerçekleştirilecektir." ifadesine yer verilen duyuruda, İçişleri Bakanlığının yayımladığı Tam Kapanma Tedbirleri Genelgesi kapsamında, ALES/1'e katılacak adayların ve bu kişilerin yanlarında bulunan bir refakatçinin sınava giriş belgelerini; sınav görevlilerinin ise görevlendirme belgelerini yanlarında bulundurmak kaydıyla sınav günü sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacakları hatırlatıldı.

        Sınav süresince adayların;

        – Konuşmaları, kopya çekmeleri veya kopya vermeleri,

        – Salondaki görevlilere soru sormaları,

        – Müsvedde kâğıdı kullanmaları veya soru ve cevaplarını başka bir kâğıda yazmaları,

        – Soru ve cevapları cevap kâğıdının arkasına yazmaları,

        – Birbirlerinden kalem, silgi vb. şeyler alıp vermeleri,

        – Sınavın cevaplama süresi başlamadan soruları okumaya başlamaları,

        – Sınav süresi bittiği halde soruları okumaya ve cevap kâğıdında işaretleme yapmaya devam etmeleri,

        – Sınav düzenini bozacak davranışlarda bulunmaları yasaktır.

        ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        ÖSYM, ALES sonuçlarının 27 Mayıs 2021 tarihinde açıklanacağını bildirdi.
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        Haberler Güncel ALES saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? ALES 2021 adayları yasaktan muaf mı? Sonuçlar…