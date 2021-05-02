Koronavirüsün bir etkisi daha ortaya çıktı! Koronavirüs geçirdikten 2 ay sonra...

Dermatolog Tuğçe Özkapu, korona geçiren kişilerin iyileştikten sonra bu kez saç dökülmesi şikayetiyle hekime başvurduklarına dikkat çekti.
Şikayetlerin korona geçirdikten sonraki 2-6 aylık süreçlerde başladığını belirten Uzm. Dr. Özkapu, "Korona virüs tedavisi sonrası görülen saç dökülmesi genellikle geçicidir. Dinlenme döneminde olan saçların yeniden çıkması için kişilerin beslenmelerine dikkat etmesi, stresten uzak durması gerekir" dedi.
Kent Alsancak Tıp Merkezi Dermatoloji Uzmanı Dr. Özkapu, tüm dünyayı etkisi altına alan ve hız kesmeden vaka sayısı artan Covid-19'un saç sağlığını da olumsuz etkilediğini söyledi.