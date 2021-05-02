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    • 02.05.2021 11:07
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    Gündemde yüzbinlerce kişi ? ? Sorularının yanıtlarını merak ederek gündemde sıkça araştırır oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı her yıl fıtır sadakası miktarını belirliyor ve hesaplama işleminin nasıl olduğu vatandaşlar tarafından sıklıkla sorgulanıyor. Ramazan ayında sık sık gündem konusu olan ? Ramazan ayında verilen fitre hakkında merak edilen tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

    takvim.com.tr
    Fitre nasıl hesaplanır?

    Fitre nasıl hesaplanır? 2021 fitre miktarı ne kadar? Fıtır sadakası kimlere verilir kimlere verilmez? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden çok fazla sorgulanır oldu. Ramazan orucunu tutup bayrama ulaşmanın bir şükrü olarak maddi olarak imkanı yeten Müslüman vatandaşların her yıl verdiği fıtır sadakasının miktarı Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirleniyor. Peki verilecek fitre miktarı hesaplanırken nelere dikkat edilir? İşte detaylar…

    FİTRE NASIL HESAPLANIR?

    Fitre verilecek kişi ile beraber fitrenin verileceği kişi sayısına bağlı olarak hesaplanır. Yani yerine fitre verilecek kişi sayısı ile kişi başı bedelin çarpılması üzerinden hesaplama gerçekleşir. Bu hesaplama her sene değişkenlik gösterir.

    2021 FİTRE NE KADAR?

    Din İşleri Yüksek Kurulu, 2021 yılı Ramazan ayının başlangıcından 2022 yılı Ramazan ayının başlangıcına kadar olan süre için fitre miktarının 28 TL olarak belirlendiğini açıkladı.

    Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından karar sonrasında yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    "Din İşleri Yüksek Kurulumuzca, 2021 yılı Ramazan ayının başlangıcından 2022 yılı Ramazan ayının başlangıcına kadar olan süre için Fitre miktarı 28 TL olarak belirlenmiştir.

        FİTRE KİMLERE VERİLİR KİMLERE VERİLMEZ?

        Halk arasında fitre diye bilinen fıtır sadakası (sadaka-i fıtır); insan olarak yaratılmanın ve Ramazan orucunu tutup bayrama ulaşmanın bir şükrü olarak; dinen zengin olup Ramazan ayının sonuna yetişen müslümanın, belirli kimselere vermesi vacip olan bir sadakadır (Nevevî, el-Mecmû', VI, 103-105). Vacip oluşu, sünnetle sabittir (Buhârî, Zekât, 70-78; Müslim, Zekât, 12-16; Ebû Dâvûd, Zekât, 18; İbn Mâce, Zekât, 21).

        Fıtır sadakası, kişinin bakmakla yükümlü olmadığı yoksul müslümanlara verilir. Fıtır sadakası ve oruç fidyesini vermek durumunda olan kimsenin bunlardan doğrudan ya da dolaylı olarak yararlanmaması esastır. Zekât için de aynı kural geçerlidir. Bu sebeple bir kimse zekâtını, fıtır sadakasını ve fidyesini kendi usûl ve fürûuna veremez. (Usûl, bir kimsenin anası, babası, dede ve nineleri; fürûu ise; çocukları, torunları ve onların çocuklarıdır.) Ayrıca eşler de birbirlerine zekât, fitre ve fidye veremez.

        Hanefilere göre aşağıda sayılanlara fitre verilmez:

        a) Ana, baba, büyük ana ve büyük babalara,

        b) Oğul, oğlun çocukları, kız, kızın çocukları ve bunlardan doğan çocuklara,

        c) Eşine,

        d) Zengine yani aslî ihtiyaçları dışında nisap miktarı mala sahip olan kişiye,

        e) Babası zengin olan ergen olmamış çocuğa (Merğinânî, el-Hidâye, II, 223-228).

        Şâfiîlere ve Ebu Yusuf'a göre fitre, Müslüman olmayana da verilemez (Mâverdî, el-Hâvî, III, 387; X, 519; Merğinânî, el-Hidâye, II, 223).

        Bunların dışındaki kardeş, teyze, dayı, amca, hala ve onların çocukları, gelin, damat, kayınpeder ve kayınvalide gibi akrabalar zengin değillerse kendilerine zekât, fitre ve fidye verilebilir (Zeylaî, Tebyîn, I, 301).
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