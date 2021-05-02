Fitre nasıl hesaplanır? 2021 fitre miktarı ne kadar? Fıtır sadakası kimlere verilir kimlere verilmez? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden çok fazla sorgulanır oldu. Ramazan orucunu tutup bayrama ulaşmanın bir şükrü olarak maddi olarak imkanı yeten Müslüman vatandaşların her yıl verdiği fıtır sadakasının miktarı Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirleniyor. Peki verilecek fitre miktarı hesaplanırken nelere dikkat edilir? İşte detaylar…
FİTRE NASIL HESAPLANIR?
Fitre verilecek kişi ile beraber fitrenin verileceği kişi sayısına bağlı olarak hesaplanır. Yani yerine fitre verilecek kişi sayısı ile kişi başı bedelin çarpılması üzerinden hesaplama gerçekleşir. Bu hesaplama her sene değişkenlik gösterir.
2021 FİTRE NE KADAR?
Din İşleri Yüksek Kurulu, 2021 yılı Ramazan ayının başlangıcından 2022 yılı Ramazan ayının başlangıcına kadar olan süre için fitre miktarının 28 TL olarak belirlendiğini açıkladı.
Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından karar sonrasında yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Din İşleri Yüksek Kurulumuzca, 2021 yılı Ramazan ayının başlangıcından 2022 yılı Ramazan ayının başlangıcına kadar olan süre için Fitre miktarı 28 TL olarak belirlenmiştir.