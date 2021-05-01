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    • 01.05.2021 14:39
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    'nın ödülünü kazanan 'nün su tarafından çekilen fotoğrafını MSB paylaştı

    , geçtiğimiz günlerde 'nın yarışmasında birinci olan 'nün uzaydan su tarafından çekilmiş fotoğrafını yayınladı.

    AA
    Göktürk çekti MSB paylaştı! İşte dünya birincisi

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Van Gölü'nün Göktürk uydusu tarafından çekilen fotoğrafını paylaştı.

    Bakanlığın sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Geçtiğimiz günlerde NASA'nın düzenlediği yarışmada birinci olan Van Gölü'ne bir de uzaydaki gözümüz Göktürk'ün objektifinden bakalım... Tüm Vanlı hemşehrilerimizi uzaydan selamlıyoruz." ifadelerine yer verildi.

    NASA'NIN YARIŞMASINDA BİRİNCİ OLMUŞTU
    ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), "Dünya Turnuvası" adlı çevrim içi fotoğraf yarışması düzenlemişti.

    Yarışma kapsamında 8 Mart'ta görücüye çıkan ve tamamı astronotlar tarafından çekilen 32 kare, "earthobservatory.nasa.gov/tournament-earth" internet sitesinden oylamaya sunulmuştu.

        Astronot Kate Rubins tarafından 12 Eylül 2016'da çekilen Van Gölü fotoğrafı, finalde astronot Don Pettit'in 2012'de çektiği Amerika Kıtası üzerinde hareket halindeki yıldızların bulunduğu kareyi geride bırakarak birinci seçilmişti.
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        Haberler Güncel NASA'nın ödülünü kazanan Van Gölü'nün Göktürk uydusu tarafından çekilen fotoğrafını MSB paylaştı