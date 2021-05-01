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    • 01.05.2021 14:28
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    HAVA DURUMU | Kritik uyarı: Bunaltıcı sıcaklar geliyor! Tam 1 ay sürecek

    Meteoroloji Genel Müdürlüğünden hava durumuyla ilgili önemli uyarılar gelmeye devam ediyor. Son olarak yapılan değerlendirmelere göre, yeni tip koronavirüs pandemisi sürecinde tam kapanmaya giren sıcak hava dalgasının etkisine giriyor. Geçtiğimiz haftadan bu yana 'de artan sıcaklar Bölgesi'ne de gelmeye başlıyor. Peki, bugün İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak? İşte il il 1 Mayıs hava durumu raporu.

    takvim.com.tr
    Bunaltıcı sıcaklar geliyor! Tam 1 ay sürecek

    Marmara Bölgesi'deki büyükşehirlerde güneş etkisini hissettirmeye başladı. Salı gününe kadar en sıcak 3 günün geçirilmesi tahmin ediliyor. 3 günlük sıcaklıkların ardından ise havada serinleme etkisini gösterecek.



    SICAKLIK MAYIS SONUNA KADAR DEVAM EDECEK
    Yaz sıcaklarının Haziran başına kadar devam etmesi bekleniyor. Uzun vadeli meteoroloji tahmininde sıcakların yüksek seyredeceği belirtiliyor. Marmara Bölgesi'nde sıcaklık gölgede 26, Ege Bölgesi'nde ise 34 derece seviyelerinde olacak.



    DOLU VE ŞİDDETLİ SAĞANAĞA DİKKAT
    Öte yandan, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da yağışlar kuvvetli sağanak ve dolu şeklinde oluşması tahmin ediliyor. Dar alanda yıkıcı sonuçları olan yağışlar görülebilir.



        BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Tokat, Sivas, Artvin ve Bingöl çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde Kars çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Karadeniz'in kıyı kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı tahmin ediliyor.

        Hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı, Doğu Anadolu'nun doğusunda 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

        Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeybatı, zamanla Marmara'da batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneybatısında yer yer kuvvetli (40-70 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.


        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
        Yağışların sabah saatlerinde Kars çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        BÖLGELERİMİZDE HAVA NASIL OLACAK?
        MARMARA
        Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

        ÇANAKKALE °C, 26°C
        Parçalı ve az bulutlu

        İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?
        Parçalı ve az bulutlu

        KIRKLARELİ °C, 29°C
        Parçalı ve az bulutlu

        KOCAELİ °C, 31°C
        Parçalı ve az bulutlu

        EGE
        Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

        A.KARAHİSAR °C, 28°C
        Parçalı ve az bulutlu

        İZMİR °C, 32°C
        Parçalı bulutlu

        MANİSA °C, 33°C
        Parçalı bulutlu

        MUĞLA °C, 32°C
        Parçalı ve az bulutlu

        AKDENİZ
        Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

        ADANA °C, 30°C
        Parçalı ve az bulutlu

        ANTALYA °C, 30°C
        Parçalı ve az bulutlu

        HATAY °C, 29°C
        Parçalı ve az bulutlu

        ISPARTA °C, 30°C
        Parçalı ve az bulutlu

        İÇ ANADOLU
        Az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Sivas çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        ANKARA °C, 27°C
        Parçalı bulutlu

        ESKİŞEHİR °C, 29°C
        Parçalı bulutlu

        KAYSERİ °C, 24°C
        Parçalıbulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu

        KONYA °C, 30°C
        Parçalı ve az bulutlu

            BATI KARADENİZ
            Parçalı, zamanla iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

            BOLU °C, 26°C
            Parçalı bulutlu

            KASTAMONU °C, 26°C
            Parçalı ve çok bulutlu

            SİNOP °C, 18°C
            Parçalı bulutlu

            ZONGULDAK °C, 23°C
            Parçalı ve çok bulutlu

            ORTA ve DOĞU KARADENİZ
            Parçalı ve çok bulutlu, Tokat ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

            AMASYA °C, 28°C
            Parçalı ve çok bulutlu

            ARTVİN °C, 20°C
            Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

            SAMSUN °C, 20°C
            Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu

            TRABZON °C, 18°C
            Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu

            DOĞU ANADOLU
            Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğu kesimleri ile Bingöl çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde Kars çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın güneybatı kesimlerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

            ERZURUM °C, 17°C
            Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            IĞDIR °C, 18°C
            Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            KARS °C, 17°C
            Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

            VAN °C, 16°C
            Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            GÜNEYDOĞU ANADOLU
            Parçalı ve doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

            ADIYAMAN °C, 30°C
            Parçalı bulutlu

            DİYARBAKIR °C, 28°C
            Parçalı bulutlu

            GAZİANTEP °C, 27°C
            Parçalı bulutlu

            SİİRT °C, 24°C
            Parçalı ve çok bulutlu

            SICAKLIKLAR NE KADAR SÜRECEK?
            Yaz sıcaklarının Haziran başına kadar devam etmesi bekleniyor. Uzun vadeli meteoroloji tahmininde sıcakların yüksek seyredeceği belirtiliyor. Hürriyet'te yer alan habere göre, Marmara Bölgesi'nde sıcaklık gölgede 26, Ege Bölgesi'nde ise 34 derece seviyelerinde olacak.

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            Haberler Güncel HAVA DURUMU | Kritik uyarı: Bunaltıcı sıcaklar geliyor! Tam 1 ay sürecek