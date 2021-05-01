Oktay, Biden'ın açıklamasının "tarihi gerçeklere ve delillere" dayanması gerektiğini belirtti.

"ERMENİ YA DA ERMENİLERDEN ETKİLENMİŞ LOBİLERE VERİLEN SÖZLER YÜZÜNDEN TARİHİ BİR KARAR VEREMEZSİNİZ"

Uluslararası toplumun Türkiye'nin iki ülkenin arşivlerini incelemek için uluslararası bir komisyon kurma çağrılarını neden görmezden geldiğine ilişkin soruya Oktay, herhangi bir ilkokul öğrencisinin bile Türkiye'nin siyasetçiler tarafından değil, tarihçiler tarafından kurulan bir komite oluşturma teklifini anlayabileceği yanıtını verdi.

Oktay, siyasetçilerin siyasi nedenlerin eğilimine bağlı olarak davranabileceğini belirterek, "Sırf lobiler yüzünden, Ermeni ya da Ermenilerden etkilenmiş lobilere verilen sözler yüzünden tarihi bir karar veremezsiniz ve soykırımdan bir ulusu sorumlu tutamazsınız. Soykırım teriminin kendisi, herkes için kullanımı kolay bir kelime değildir." diye konuştu.

ABD İLİŞKİLERİNİN GELECEĞİ

"ABD Başkanı Biden'ın açıklamasının Türkiye-ABD ilişkileri üzerinde ne gibi sonuçları olacak? Bağlar onarılamayacak kadar hasar gördü mü?" sorusu üzerine Oktay, iki ülkenin zaten tartıştığı bazı konuların mevcut olduğunu söyledi.

Yeni iletişim kanalları açmak için elinden gelenin en iyisini yaptıklarını kaydeden Oktay, bu açıklamanın ilişkilere ekstra bir karmaşıklık getirdiğini ifade etti.

Oktay, ABD'nin YPG/PKK terör örgütüne tonlarca silah yardımı yapmasının, Türkiye ve ABD arasındaki son yıllardaki gerçek bir sorun olduğunu hatırlattı.

Öte yandan Oktay, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) elebaşının ABD'de yaşaması ve ABD'nin bu konuda hiçbir şey yapmamasının diğer bir sorunu teşkil ettiğini söyledi.

"ABD YÖNETİMİNİN KARARLARINI YENİDEN GÖZDEN GEÇİRMESİNİ DÖRT GÖZLE BEKLİYORUZ"

İki ülkenin her zaman yoğunlaştığı fırsatlar olduğunu vurgulayan Oktay, "Bu kararlar sırasında bile iki Başkan birbiriyle konuştu. Haziranda NATO zirvesinde toplanacaklar. Umarım bu, yeni bir başlangıç olur." dedi.

Oktay, "Türkiye, bölgede herhangi bir politika geliştirmek veya uygulamak için tüm dünyadaki herhangi bir ülkenin birlikte olması gereken bir bölge ülkesidir." değerlendirmesinde bulundu.

Bu sorunları bir kenara bırakıp sorunları tek tek çözmeyi öneren Oktay, "Komiteler oluşturalım, teknik olarak üzerinde çalışalım ve daha parlak bir geleceğe bakalım. Sonra iki ülke arasındaki potansiyeller üzerinde çalışalım." diye konuştu.

ABD ile 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefini hatırlatan Oktay, Türkiye'nin bir ülkeyle anlaşma yaptığını, devlet başkanının değişmesinin bir şeyi değiştirmediğini belirtti.

Türkiye'nin PKK/YPG ile mücadelesinin Türkiye'nin önceliği olmaya devam ettiğine dikkati çeken Oktay, bunun doğrudan Türkiye ve Türk halkının güvenliğiyle ilgili olduğunu söyledi.