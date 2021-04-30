Thodex’ten sonra paniğe kapılan Vebitcoin’in sahibi, paraları cebe indirdi! İlker Baş, işte bu bürodan dolandırdı

BANKALAR DEVREDE OLACAK

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, iki hafta içinde bir yasal düzenlemenin şekilleneceğini açıkladı. Buna göre paranın kaynağı, piyasayı girişi ve çıkışı ile şüpheli işlem kriterleri düzenlemede yer alacak. Düzenleyici kurumlar ile kripto para ve ödeme kuruluşlarının temaslarında, bankadan başlayıp bankada sonlanacak bir sistem üzerinde duruluyor. Bankadan direkt ya da ödeme kuruluşları üzerinde aktarılan paranın, satışta da benzer bir şekilde tamamlanması öngörülüyor.