Thodex’ten sonra paniğe kapılan Vebitcoin’in sahibi, paraları cebe indirdi! İlker Baş, işte bu bürodan dolandırdı

İstanbul'da Thodex'in sahibi Faruk Fatih Özer'in yurtdışına kaçmasıyla ortaya çıkan Coin vurgunu, Muğla'ya da sıçradı. Vebitcoin'in CEO'su İlker Baş'ın, müşteri hesaplarını 1 ay önceden bloke edip vurgun hazırlığı yapmaya başladığı anlaşıldı.
Yakalanacağını anlayan Baron lakaplı Baş'ın, eşi Hanımağa lakaplı Güliz Baş ile birlikte üç gün içinde tüm hesapları boşalttığı ortaya çıktı.
Gözaltına alınmadan birkaç saat öncesine kadar da boşaltma işlemi yaptığı, belgelere yansıdı. Coin vurguncusu karı-kocanın, sadece Diyarbakır'da 300'den fazla kişinin toplam 200 milyon lirasını dolandırdığı anlatıldı. Şirketteki 16 milyonluk hesabının bloke edilmesi üzerine 15 Mart'ta İlker Baş ile görüşmeye giden bir müşterinin, tehdit edilerek kovulduğu görüntülere yansıdı.