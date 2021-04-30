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    Thodex’ten sonra paniğe kapılan Vebitcoin’in sahibi, paraları cebe indirdi! İlker Baş, işte bu bürodan dolandırdı

    İstanbul'da Thodex’in sahibi Faruk Fatih Özer’in yurtdışına kaçmasıyla ortaya çıkan Coin vurgunu, Muğla’ya da sıçradı. Vebitcoin’in CEO’su İlker Baş’ın, müşteri hesaplarını 1 ay önceden bloke edip vurgun hazırlığı yapmaya başladığı anlaşıldı. Yakalanacağını anlayan Baron lakaplı Baş’ın, eşi Hanımağa lakaplı Güliz Baş ile birlikte üç gün içinde tüm hesapları boşalttığı ortaya çıktı.

    Hesapları üç günde boşalttı
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    İstanbul'da Thodex'in sahibi Faruk Fatih Özer'in yurtdışına kaçmasıyla ortaya çıkan Coin vurgunu, Muğla'ya da sıçradı. Vebitcoin'in CEO'su İlker Baş'ın, müşteri hesaplarını 1 ay önceden bloke edip vurgun hazırlığı yapmaya başladığı anlaşıldı.

    Yakalanacağını anlayan Baron lakaplı Baş'ın, eşi Hanımağa lakaplı Güliz Baş ile birlikte üç gün içinde tüm hesapları boşalttığı ortaya çıktı.

    Gözaltına alınmadan birkaç saat öncesine kadar da boşaltma işlemi yaptığı, belgelere yansıdı. Coin vurguncusu karı-kocanın, sadece Diyarbakır'da 300'den fazla kişinin toplam 200 milyon lirasını dolandırdığı anlatıldı. Şirketteki 16 milyonluk hesabının bloke edilmesi üzerine 15 Mart'ta İlker Baş ile görüşmeye giden bir müşterinin, tehdit edilerek kovulduğu görüntülere yansıdı.

        ALMAN KISKACI
        Alman Bankalar Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BaFin), Binance'in sermaye piyasası kurallarını ihlal ettiği iddiasıyla harekete geçti. BaFin yetkilileri, Tesla, MicroStrategy ve Coinbase'in tokenize edilmiş hisselerini ihraç ederken menkul kıymet kurallarına uymadığını, rakamların belli saatlerde farklı işleme açıldığını öğrendi. Bu konuda başlatılan soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. Binance'in, yüksek miktarda para cezası alalabileceği belirtildi.

        KRİPTO FARUK YALNIZ DEĞİL
        Kripto Faruk'un 400 bin kişiyi dolandırdığı iddiasıyla başlatılan soruşturmada şüpheliler şok ifade verdi. Özer'in, bu ölçekte bir kripto para borsasını yönetme kapasitesine sahip olmadığı kaydedildi. Gözaltına alınan şirket çalışanları, Özer'in bu işte yalnız olmadığını, firari 5 şüpheli şirket yöneticisiyle ortak hareket ettiklerini düşündüklerini anlattı. Öte yandan Özer'in ağabeyi Güven ve kız kardeşi Serap Özer'in de aralarında bulunduğu 6 şüpheli tutuklandı.

        BANKALAR DEVREDE OLACAK
        Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, iki hafta içinde bir yasal düzenlemenin şekilleneceğini açıkladı. Buna göre paranın kaynağı, piyasayı girişi ve çıkışı ile şüpheli işlem kriterleri düzenlemede yer alacak. Düzenleyici kurumlar ile kripto para ve ödeme kuruluşlarının temaslarında, bankadan başlayıp bankada sonlanacak bir sistem üzerinde duruluyor. Bankadan direkt ya da ödeme kuruluşları üzerinde aktarılan paranın, satışta da benzer bir şekilde tamamlanması öngörülüyor.

            COINCITY
            ABD'nin Nevada eyaletine bağlı Reno kenti, kripto paraların silikon vadisi olarak inşa edilecek. İlk etapta 5 bin dönümlük bir arazi üzerinde kendi enerji ve ulaşım ağına sahip Blockchains Inc'ye ait 35 bin kişilik "akıllı şehir" projesinin startı verildi. Başta Bitcoin olmak üzere tüm kripto paraların buraya taşınacağı bildirildi. Reno'nun 5 yıl içinde dünyanın kripto paralarının merkezi olacağına dikkat çekildi.
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            Çalışan emekliye çifte kazanç
            Haberler Güncel Thodex’ten sonra paniğe kapılan Vebitcoin’in sahibi, paraları cebe indirdi! İlker Baş, işte bu bürodan dolandırdı