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    • 30.04.2021 15:47
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    Son dakika: FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon! Çok sayıda gözaltı var

    Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) TSK yapılanmasına yönelik ve 'da ortak yürütülen soruşturma kapsamında, 62 il ile KKTC'de düzenlenen operasyonların İstanbul etabında yakalanan 205 kişiden 32'si tutuklandı.

    FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon!

    FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) sözde yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma ve planlı operasyonlar kapsamında Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Dairesi Başkanlığınca, Türkiye geneli ankesörlü-kontörlü sabit hat veri havuzunda terör örgütsel kaydı bulunmayıp örgütsel iletişim metoduna uygun aranma kaydı çıkan askeri personele ilişkin hazırlanan veriler, ve ile paylaşıldı.

    Bunun üzerine İstanbul ve cumhuriyet başsavcılıklarınca, terör örgütüyle irtibatlı personelin tespiti ve deşifre edilip haklarında adli işlem yapılması amacıyla ortak soruşturma yürütüldü.

    İSTANBUL'DA 258 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI, 32 TUTUKLAMA
    Bu kapsamda, Başsavcılığınca 61'i , 122'si , 30'u , 22'si , 1'i ve 22'si de mensup 4'ü albay, 1'i yarbay, 9'u binbaşı, 24'ü yüzbaşı, 32'si üsteğmen, 3'ü teğmen, 142'si astsubay ve 1'i uzman çavuş rütbesinde 216 muvazzaf, darbe girişimi sonrası ilişiği kesilen 42 askeri okul öğrencisi olmak üzere toplam 258 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

    İstanbul'da güvenlik birimlerince ortak düzenlenen operasyonlarda 205 şüpheli yakalandı. Yakalanamayan diğer şüphelilerin yurt dışında veya muvazzaf olmayan askeri okul öğrenicisi olduğu belirtildi.

    Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 32'sinin tutuklanmasına karar verildi. Soruşturmada, 28 şüphelinin faydalı itirafta bulunduğu, 145 şüphelinin ise adli kontrolle serbest bırakıldığı kaydedildi.

    İZMİR'DEKİ TUTUKLAMA SAYISI 127
    Öte yandan İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen ve 62 farklı şehir ile KKTC'deki 274 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilen soruşturma kapsamında da şu ana kadar 127 şüphelinin tutuklandığı öğrenildi.

    İzmir ve İstanbul'da yürütülen soruşturma kapsamında toplam 159 kişi tutuklanmış oldu.

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    Haberler Güncel Son dakika: FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon! Çok sayıda gözaltı var