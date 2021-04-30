Ankara Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İsmail Balık, Türkiye'de şu anda BioNTech/Pfizer ve Sinovac aşılarının kullanıldığını hatırlatarak, Rusya'nın ürettiği Sputnik V aşının da kullanıma girmesiyle birlilte 3 aşının ülkemizde uygulanacağını söyledi.



"EN ÖNEMLİ ÖZELLİĞİ..."

Dünyanın ilk tescilli olan Sputnik V aşısının ilerideki süreçlerde üretiminin Türkiye'de de yapılacağına vurgu yapan Prof. Dr. Balık, ilk etapsa Sağlık Bakalıığı tarafından ülkemizde önümüzdeki 6 ay içerisinde 50 milyon doz aşının tedarik edileceğiniz ifade etti.

17 günlük tam kapanma süresinde olabildğince hızlı aşılama yapılmalı diyen Balık, "Aşının en önemli özelliği çok hızlı bir şekilde üretilebilmesi ve maliyetinin düşük olması. Bu aşı teknolojisinin Türkiye'de de kullanılacak olması ayrıca öneme sahip. Bu aşıları sürekli kullanacağız. Kovid-19 aşılarının 6 ay ve 1 yıl arası değişen süreçlerde tekrarı gerekecek." dedi.