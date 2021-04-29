Tam kapanmada otobüsler İETT metrobüs metro çalışıyor mu? Tam kapanmada çalışan otobüs hatları neler?

Tam kapanmada otobüsler İETT metrobüs metro çalışıyor mu? Tam kapanmada çalışan otobüs hatları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Tam kapanma sürecinde vatandaşların otobüs veya toplu taşıma hatlarını kullanması gerekecek. Bu nedenle toplu taşımaların çalışıp çalışmadığı İstanbullu vatandaşların merak konusu oldu.
TAM KAPANMADA OTOBÜSLER ÇALIŞIYOR MU?
Tam kapanmada otobüs, minibüs, metrobüs, metro çalışıyor. Şehir içi toplu ulaşım araçlarının (metrobüs, metro, otobüs, dolmuş, taksi vb.) sürücü ve görevlileri de yasaktan muaf tutuluyor.
Şehirler arası faaliyet gösteren toplu taşıma araçları (uçak hariç); araç ruhsatında belirtilen yolcu taşıma kapasitesinin %50'si oranında yolcu kabul edebilecekler ve araç içindeki yolcuların oturma şekli yolcuların birbirleriyle temasını engelleyecek (1 dolu 1 boş) şekilde olacaktır.
Uçak, tren, gemi veya otobüs gibi toplu taşıma araçlarıyla yapılacak seferlerde yolcuların araçlara kabulü öncesinde HES kodu sorgulaması muhakkak yapılacak ve tanılı/temaslı gibi sakıncalı bir durumun olmaması halinde araca alınacaktır.
TOPLU TAŞIMA SAATLERİ KAÇ?
Tam kapanmada toplu taşıma saatleri ile ilgili değişiklikleri ilgili belediyeyi arayarak ya da web sayfasından öğrenebilirsiniz.