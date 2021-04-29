Tam kapanmada otobüsler İETT metrobüs metro çalışıyor mu? Tam kapanmada çalışan otobüs hatları neler?

Uçak, tren, gemi veya otobüs gibi toplu taşıma araçlarıyla yapılacak seferlerde yolcuların araçlara kabulü öncesinde HES kodu sorgulaması muhakkak yapılacak ve tanılı/temaslı gibi sakıncalı bir durumun olmaması halinde araca alınacaktır.

TOPLU TAŞIMA SAATLERİ KAÇ?

Tam kapanmada toplu taşıma saatleri ile ilgili değişiklikleri ilgili belediyeyi arayarak ya da web sayfasından öğrenebilirsiniz.